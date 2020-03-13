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香港村被諷集中營 韓回應神經病 高市府：情緒性反應
新冠肺炎疫情當前，高雄市長韓國瑜提出「香港村」概念，卻被網友說成納粹集中營，韓昨在與岡山廠商座談，脫口說出神經病三字。高市府新聞局長鄭照新說，香港村是前瞻性作法，被人隨意用集中營形容，牛頭不對馬嘴，美意被扭曲，所以市長難免有情緒性反應。
高雄市長韓國瑜今天上午參加六龜幸福小黃通車儀式，不回應香港村議題。市府新聞局長鄭照新受訪表示，香港村是友善香港移居朋友的環境建立措施，被某些不知道是否真的帳號（的人），惡意扭曲成集中營概念來置入，市長是有點情緒。
鄭照新說，提出香港村後，也得到了不少善意回應，香港議員朋友主動聯繫說，香港私立教育機構想趁機會進駐，對他們來講是教育產業向外拓展的好契機，另像服務業、飯店業、旅遊業也有長足成熟發展，他們在相關系統產業引進表達濃厚興趣，這是為了高雄市經濟發展、產業開發、城市願景所提出，具有雙向互動、良善且前瞻性作法，如果隨便用集中營，八竿子打不著、牛頭不對馬嘴概念去置入，市長聽到時會有情緒反應，也是理所當然、正常的事。
此外，鄭照新說，香港村選址會以鄰近捷運、賣場為主要考量，香港朋友都有積極回應，甚至有人建議小港機場加開晚班機， 以營造高雄小港與香港一日生活圈概念。
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