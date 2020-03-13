六龜幸福小黃上路 高雄偏鄉交通受惠

六龜「幸福小黃」今天在六龜區公所前廣場上路，市長韓國瑜上午前往剪綵試乘，見證高雄市旗美9區完成公車式「幸福小黃」的最後一哩路；高雄偏鄉交通因而受惠。

韓國瑜與公路總局副局長黃運貴、高市府交通局長鄭永祥、民政局長曹桓榮、新聞局長鄭照新、六龜區長楊孝治等人出席「暖心接駁、拉近城鄉」六龜小黃啟動儀式，地方民代與鄉親也到場共襄盛舉。

韓國瑜致詞表示，高雄縣市合併後行政區域面積增加近18倍，幅員廣闊，小黃如今開進六龜區，完成旗美9區「幸福小黃」最後一塊拼圖，以及當地「幸福小黃」最後一哩路，彌補山區公車路網的不完善，造福當地偏鄉鄉親。

韓國瑜還表示，山區偏鄉一直是他的心頭肉，希望「幸福小黃」能帶給山區偏鄉民眾幸福，同時串連開往高雄市區的客運促進觀光發展，讓旗美9區好山好水的寶貴資產能代代相傳。

黃運貴說，這次六龜「幸福小黃」順利通車是高市府與公路總局通力合作的成果展現。

高雄市交通局表示，針對六龜區公車路網不足的邊陲地區規劃2條幸福小黃行駛路線，將有61輛計程車上線，分別由六龜區中興里及荖濃里出發，沿線靠站駛抵六龜區市中心，兩條路線終點站都設在六龜農會前，每週二、四往返各1班次，收費比照公車每段次收費新台幣12元。

交通局指出，「幸福小黃」是延續103年間的市府「公車式小黃」政策，包括六龜區全市已開闢50條路線，旗美9區就占18條，目前全市蛋黃區以外還有8個行政區將視當地公車涵蓋率，評估「幸福小黃」進駐可行性。

六龜區有近1.3萬人口，不乏65歲以上長輩及行動不便的婦孺，「幸福小黃」方便當地民眾就醫、出訪及交通轉乘。