防疫優先 金門石蚵小麥文化季取消

金門縣金寧鄉公所今天指出，新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒，配合防疫工作，2020石蚵小麥文化季取消辦理。

金寧鄉公所今天發布新聞表示，鄉長楊忠俊考量石蚵小麥文化季活動內容多屬於群聚型活動，參與人數估計超過上千人，擔心有群聚感染的風險，因此，公所忍痛宣布取消2020石蚵小麥文化季。

楊忠俊指出，2020石蚵小麥文化季原訂4月中旬舉行，雖因防疫取消，但危機就是轉機，公所將規劃推動觀光轉型，在防疫期間，公所將規劃新的景觀亮點、籌備有別以往的遊程活動。

楊忠俊說，等待疫情過後，公所將推出不同的觀光活動，例如農村市集、蚵田體驗等，期待活絡金寧鄉經濟發展，屆時請鄉親、遊客多多捧場，一起為金寧鄉觀光打拚。

鄉公所指出，每年3到5月是金門石蚵、小麥產季。金門石蚵（牡蠣）養殖方式特別，蚵農以花崗岩石條養殖，蚵苗隨著潮來潮往，體型雖小卻入口Ｑ彈有勁的石蚵，當地人稱「石頭蚵」、「珍珠蚵」。每年冬天到隔年3、4月，一望無際滿滿的石蚵田，是旅人必訪景點。

在小麥部分，鄉公所表示，金門土地貧脊只能種植耐旱作物，小麥因而成為金門主要種植作物之一，每年夏初豐收季節，總會看到一片片黃澄澄麥浪，隨風起舞，也成為網美熱門打卡點。

「石蚵小麥文化季」是金門一鄉一景點的金寧鄉年度盛會，每年活動期間除可體驗蚵田擎蚵外，「千人剝蚵」場面更是壯觀；剝完石蚵還可以免費帶回家，烹調成石蚵美食。