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張老師青春秘笈贈學子 回答青少年傷腦筋的21個問題

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
國際獅子會300-E2區贊助捐贈1200冊「青春祕笈」，分享給高雄市國中小、高中職與特殊教育學校學生們。記者徐如宜／攝影
國際獅子會300-E2區贊助捐贈1200冊「青春祕笈」，分享給高雄市國中小、高中職與特殊教育學校學生們。記者徐如宜／攝影

高雄「張老師」回答青少年遇上有關家庭、人際關係與愛情方面的21個情境問題，集結成「青春秘笈」手冊。國際獅子會300-E2區今天在鳳山行政中心贊助捐贈1200冊，分享給高雄市國中小、高中職與特殊教育學校學生們。

「班上31個同學都有手機，為什麼只有我的爸媽不給我買手機？」「我覺得自己是罪人，我選了父母最不喜歡的高中。」「班上有個刺蝟同學，我們都不知道要怎麼跟他相處下去了？」「我的男朋友說他喜歡上隔壁班的一個女孩，要跟我分手，我好難過...」。

高雄張老師基金會總幹事林家正表示，用心就可以感動人心，青春祕笈中有五個方向，分別是「哈囉！我的家庭」、「愛情的修煉手冊」、「人際關係雜貨店」、「校園的異想世界」、「下一站，夢想啟航」。青少年的問題非常多元，雖然不見得每個都能找到答案，在引導對話中也讓孩子尋找資源、解決問題。

青春祕笈審稿委員黃秀霞表示，她是從青少年的思維來審這本書，著重在對學生的吸引力、共振力和思考力。內容不八股、不說教、不長篇大論，且接地氣，又有溫度。

高雄市教育局長吳榕峯致贈感謝狀，給國際獅子會300-E2區總監葉俊生、張老師基金會等單位。他以自身為例，表示青年少年時期都曾有過迷惘，提醒青少年們，若未來遇到自己無法解決的事情，或對未來人生方向感到迷惘時，請記得向學校輔導老師、導師、任課老師或「張老師」1980輔導專線等方式，尋求專業的協助，讓這些專業團隊成為學子們最堅強的心理後盾。

青春祕笈的電子檔也將掛置於高雄市政府教育局網站https://www.kh.edu.tw/，提供給有興趣的青少年、學校師長及社區民眾們，自行下載參閱。

國際獅子會300-E2區贊助捐贈1200冊「青春祕笈」，分享給高雄市國中小、高中職與特殊教育學校學生們。記者徐如宜／攝影
國際獅子會300-E2區贊助捐贈1200冊「青春祕笈」，分享給高雄市國中小、高中職與特殊教育學校學生們。記者徐如宜／攝影
國際獅子會300-E2區贊助捐贈1200冊「青春祕笈」，分享給高雄市國中小、高中職與特殊教育學校學生們。記者徐如宜／攝影
國際獅子會300-E2區贊助捐贈1200冊「青春祕笈」，分享給高雄市國中小、高中職與特殊教育學校學生們。記者徐如宜／攝影

高雄市 教育局 愛情

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