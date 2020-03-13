高雄立體綠化補助開跑 全國首推優良公寓大廈全額補助

高雄市立體綠化補助又開始受理了！對象是都市計畫內領有使用執照的「透天建築物」、「公寓大廈建築物」及「其他建築物」等3種型態，最多可補助建築物屋頂綠化改善工程經費49%。今年又新增一項，只要曾獲參加高雄市優良公寓大廈評選活動得獎的管委會，申請工程經費在40萬以內者，依實際設置費用全額補助。

高雄市工務局表示，立體綠化補助依建物不同，個案最高補助金額上限分別為透天建築物10萬元、公寓大廈建築物80萬元。

高雄市工務局局長吳明昌說，108年綠化補助計畫，共完成補助達14案，增加高雄市綠化面積805平方公尺，截至109月1月底，高雄厝797件共約1.5萬戶，屋頂綠化面積約47萬平方公尺，估計每年將可減少二氧化碳排放量達9400公噸。

為鼓勵社區民眾營造優質公寓大廈居住環境及提高補助申請意願，工務局今年首推優良公寓大廈全額補助方案，如獲公寓大廈認證標章或曾參加高雄市優良公寓大廈評選活動的管委會，申請工程經費在20萬以內者，依實際設置費用全額補助，或曾獲得參加高雄市優良公寓大廈評選活動得獎的管委會，申請工程經費在40萬以內者，依實際設置費用全額補助。

去年獲得補助的翁小姐表示，是向工務局申請在屋頂綠化，不但有補助，還可以重溫兒時回憶，種植的蔬果更是安心食材，可為家人烹煮出健康佳餚。