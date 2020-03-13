綠轟高市4、5月辦電競嘉年華 運發局：將以防疫為優先

高雄市運動發展局（運發局）正辦理「2020高雄電競嘉年華整體活動策會執行勞務採購案」，台灣基進、民進黨籍高雄市議員陳致中今天砲轟運發局，防疫期間高市府先後取消許多活動，市府也要求各局處的各項活動要依中央中央防疫政策及本府相關規範辦理，但運發局卻規畫舉辦電競嘉年華。運發局表示，未來執行此標案，除依政府採購法依法行政外，也將以防疫政策為優先，並以確保參賽者與活動參與者健康無虞為最重要考量。

運發局的「2020高雄電競嘉年華整體活動策會執行勞務採購案」，預計採購金額500萬元，今年4月到5月間擇一周末，在高雄巨蛋體育館等地點辦理。

台灣基進在臉書和Line發文表示，高雄市文化局3月間將「草地音樂會」延期，取消「楚歌別姬」音樂會，高雄春天藝術節4月份節目「以浪漫為名」及「寶島搜神記」兩場室內廳堂音樂會也確定取消，全額退費，5月份節目並將視疫情發展後續，再決定是否如期舉行。

台灣基進指出，高雄市政府3月3日第 463 次市政會議紀錄，市長韓國瑜裁示：「嚴重特殊傳染性肺炎疫情尚未趨緩，為預防疫情擴散，針對各類型活動，請主辦機關依中央防疫政策及本府相關規範辦理。」然而，運發局卻在此時招標要在4、5月間舉辦大型電競賽。

陳致中說，電競嘉年華辦在巨蛋，勢必是百人以上的活動，這完全違反市府防疫政策。

台灣基進與陳致中並把運發局的標案與罷韓案扯上關係，質疑是市府為了救年輕選票才在防疫期間舉辦這樣的賽事。

運發局聲明，「2020高雄電競嘉年華」招標需求中已說明，廠商應妥善規劃本活動安全事宜；此案目前在招標程序中，運發局都有持續、隨時關注疫情動向與發展，在議約前會再與廠商研議展延辦理日期。電競賽事活動有多種舉辦模式，也有參考國際大型電競賽事因應疫情舉辦模式，評估採取線上連線對戰之可行性，不開放現場觀賽。

運發局強調，未來本標案執行，除依政府採購法依法行政外，也將以防疫政策為優先，並以確保參賽者與活動參與者健康無虞為最重要考量。