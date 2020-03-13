快訊

好消息！第二批武漢包機返台國人 檢驗全數陰性

菲律賓緊急防疫馬尼拉封城！杜特蒂：謝謝習近平

綠轟高市4、5月辦電競嘉年華 運發局：將以防疫為優先

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市運動發展局（運發局）正辦理「2020高雄電競嘉年華整體活動策會執行勞務採購案」，台灣基進、民進黨籍高雄市議員陳致中今天砲轟運發局，防疫期間高市府先後取消許多活動，市府也要求各局處的各項活動要依中央中央防疫政策及本府相關規範辦理，但運發局卻規畫舉辦電競嘉年華。運發局表示，未來執行此標案，除依政府採購法依法行政外，也將以防疫政策為優先，並以確保參賽者與活動參與者健康無虞為最重要考量。

運發局的「2020高雄電競嘉年華整體活動策會執行勞務採購案」，預計採購金額500萬元，今年4月到5月間擇一周末，在高雄巨蛋體育館等地點辦理。

台灣基進在臉書和Line發文表示，高雄市文化局3月間將「草地音樂會」延期，取消「楚歌別姬」音樂會，高雄春天藝術節4月份節目「以浪漫為名」及「寶島搜神記」兩場室內廳堂音樂會也確定取消，全額退費，5月份節目並將視疫情發展後續，再決定是否如期舉行。

台灣基進指出，高雄市政府3月3日第 463 次市政會議紀錄，市長韓國瑜裁示：「嚴重特殊傳染性肺炎疫情尚未趨緩，為預防疫情擴散，針對各類型活動，請主辦機關依中央防疫政策及本府相關規範辦理。」然而，運發局卻在此時招標要在4、5月間舉辦大型電競賽。

陳致中說，電競嘉年華辦在巨蛋，勢必是百人以上的活動，這完全違反市府防疫政策。

台灣基進與陳致中並把運發局的標案與罷韓案扯上關係，質疑是市府為了救年輕選票才在防疫期間舉辦這樣的賽事。

運發局聲明，「2020高雄電競嘉年華」招標需求中已說明，廠商應妥善規劃本活動安全事宜；此案目前在招標程序中，運發局都有持續、隨時關注疫情動向與發展，在議約前會再與廠商研議展延辦理日期。電競賽事活動有多種舉辦模式，也有參考國際大型電競賽事因應疫情舉辦模式，評估採取線上連線對戰之可行性，不開放現場觀賽。

運發局強調，未來本標案執行，除依政府採購法依法行政外，也將以防疫政策為優先，並以確保參賽者與活動參與者健康無虞為最重要考量。

疫情 台灣基進 高雄市

延伸閱讀

罷韓效應？台灣基進批高市辦電競嘉年華為救青年支持度

藍38公車駕駛帶新防疫假期滿 今健康開心返工作崗位

海運紓困防疫補貼 即日起接受申請

邱于軒籲江啟臣 成立守護高雄應變小組

相關新聞

綠轟高市4、5月辦電競嘉年華 運發局：將以防疫為優先

高雄市運動發展局（運發局）正辦理「2020高雄電競嘉年華整體活動策會執行勞務採購案」，台灣基進、民進黨籍高雄市議員陳致中...

罷韓效應？台灣基進批高市辦電競嘉年華為救青年支持度

高雄市運動發展局3月公告「2020高雄電競嘉年華」的500萬標案，台灣基進抨擊此舉是韓市府為救青年支持度，遇到罷免才會對...

高雄六龜幸福小黃上路 韓國瑜讚公路總局在偏鄉的德政

高雄市長韓國瑜今天勤跑偏鄉行政區，一早參加六龜「幸福小黃」通車儀式，宣告東高雄九區的公車式小黃完成最後一塊拼圖，今天起每...

高市幼兒園109學年3月下旬招生 公幼新增2園、1524名額

高雄市教育局表示，109學年度公立幼兒園及非營利幼兒園開始招生，今年新增2園、94班、1524個名額，將於3月26日至2...

萬紫千紅 九重葛華麗綻放 高雄苗圃便民新時段

高雄市政府打造幸福花園城市，推動「植栽色彩計畫」，努力經營苗圃的植栽管理，近10年來在道路、公園等地栽植，隨著不同時序綻...

高雄市區監理所便民 身障驗車一條龍

身障者為代步常有改裝車輛需求，若不是合法改裝及通過驗車，恐面臨罰則。高雄市區監理所推專人協辦服務，除網路公布合格改裝廠資訊，也派專人協助驗車及申請補助。有身障者說，驗車程序繁瑣，這項便民措施很貼心。

查對罷韓連署書發錢 高市選委會：循例辦理

民進黨高雄市議員林智鴻指戶政人員查對罷韓連署書一筆可領2元，找到錯誤再領3元。高雄市選委會表示，這是比照之前公投及其他罷免案作法，規則是中選會訂的。

翻轉枋寮 鄉長創生計畫獲核定

位於西部鐡路電氣化終點站的屏東縣枋寮鄉，鎮區風貌給人老邁印象，全國最年輕的鄉長陳亞麟為兌現競選期間「翻轉枋寮」政見，去年向中央提出地方創生計畫，其中「大枋寮門戶計畫」已完成核定作業，將在近期執行。去年底熄燈的枋寮F3鐵道藝術村，規畫下半年完成保留和再造，與蛻變的商店街和漁港串連，文創藝術與地方接軌。

缺共管、箱涵 養殖戶自認像孤兒

高雄、台南沿海不少養殖戶引海水養魚苗，管線須從台17線道路下方穿越而過。高雄市茄萣區崎漏段30戶養殖場欠缺共通管溝與箱涵，萬一水管破裂無法挖路修復，自認像「孤兒」被政府遺忘多年。市府海洋局表示，已委託茄萣農會調查養殖場分布與路線細節，會協助解決問題。

金門罷免議長案 提案人決撤案

金門縣議會議長洪允典罷免案昨天出現重大轉折，提案人、前縣議員陳滄江表示，議會已經主動刪除莒光湖畔議政大樓案相關預算，已達到罷免議長的訴求，罷免理由已不存在，決定撤銷罷免案。對此，洪允典表示尊重，並強調社會和諧最重要。

社企《種樹造林‧森呼吸》 種下苦檻藍、草海桐樹苗

社企愛種樹公司今天在旗津勞動女性紀念公園旁，舉行《種樹造林‧森呼吸~植樹節活動》，現場提供苦檻藍、草海桐等原生種樹苗，讓...

濱海魚苗養殖場缺地下箱涵 水管破裂處境像孤兒

高雄、台南沿海不少養殖戶引海水培育魚苗，管線須從台17線道路下方穿越而過。高市茄萣崎漏段30戶養殖場欠缺共通管溝與箱涵，...

熱門新聞

不敵疫情！香鷄城新店中正店停止營運

林口不找出新路廊 新北：交通問題更嚴重

頭份某國中女生疑遭霸凌 教育處：會盡快調查釐清

有趣！遊覽車只載神明不載人 眾神相邀參加防疫法會

影／3月西南氣流夾帶水氣 南投七彩琉璃光景點美呆了

一封百年信 曝321年前清朝富商墓園是真武踏龜穴地理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。