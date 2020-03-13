罷韓效應？台灣基進批高市辦電競嘉年華為救青年支持度

高雄市運動發展局3月公告「2020高雄電競嘉年華」的500萬標案，台灣基進抨擊此舉是韓市府為救青年支持度，遇到罷免才會對疫期舉辦的活動有兩套標準。運發局今天發表聲明，舉辦重大活動賽事前都要展開相關行政流程與籌備，運發局持續隨時關注疫情動向與發展，於議約前會再與廠商研議展延辦理日期；電競賽事有多種舉辦模式，運發局也會參考國際大型電競賽事因應疫情舉辦模式，評估採取線上連線對戰的可行性，不開放現場觀賽。

台灣基進表示，運發局的「2020高雄電競嘉年華整體活動策會執行勞務採購案」，在需求說明書中明定 採購金額500萬元，在今年4至5月間擇一周末，於高雄巨蛋體育館等地點 舉辦電競賽事活動。但市府另一個機關文化局，繼3月份草地音樂會延期、《楚歌別姬》音樂會取消後，高雄春天藝術節4月份節目《以浪漫為名》及《寶島搜神記》兩場室內廳堂音樂會也確定取消，全額退費。文化局也說明，5月份節目將視疫情發展後續，再決定是否如期舉行。

台灣基進質疑同一個疫情，遇到「罷韓」，卻有兩套標準？原因就是韓市府為了救青年支持度，電競嘉年華非辦不可！市長剛講要注重防疫，底下局處馬上公開招標五百萬的電競嘉年華，注重防疫形同隨便講講。

運發局表示，高雄市府所有大型活動皆依中央流行疫情指揮中心的指示與規範，有關「2020高雄電競嘉年華」，因為重大活動賽事前都要展開相關行政流程與籌備，此案招標需求且已說明廠商應妥善規畫活動安全事宜，目前處於招標程序中，運發局會持續隨時關注疫情動向與發展，於議約前會再與廠商研議展延辦理日期。

運發局強調，電競賽事活動有多種舉辦模式，局內也有參考國際大型電競賽事因應疫情舉辦模式，評估採取線上連線對戰的可行性，不開放現場觀賽。未來標案執行，除依政府採購法依法行政外，也將以防疫政策為優先，並以確保參賽者與活動參與者健康無虞為最重要考量。