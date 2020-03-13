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高雄六龜幸福小黃上路 韓國瑜讚公路總局在偏鄉的德政

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
六龜幸福小黃今日通車，東高雄旗美九區已經全部都有公車式小黃行駛，便利偏鄉居民外出。記者徐白櫻／攝影
六龜幸福小黃今日通車，東高雄旗美九區已經全部都有公車式小黃行駛，便利偏鄉居民外出。記者徐白櫻／攝影

高雄市長韓國瑜今天勤跑偏鄉行政區，一早參加六龜「幸福小黃」通車儀式，宣告東高雄九區的公車式小黃完成最後一塊拼圖，今天起每個偏遠行政區都有小黃可搭乘，隨後趕往美濃參加業務會報。韓國瑜表示，公路總局在偏鄉推動的幸福小黃是項德政，全台60條路線高市占50條，對偏鄉居民幫助很大。

在公路總局85％經費補助下，高雄市政府交通局自108年起推動公車式小黃服務偏鄉地區，從旗山中寮山至六龜水冬瓜，共新闢27條服務路線，旗美地區占20條。今天上午公路總局副局長黄運貴、高雄市長韓國瑜等人主持六龜公車式小黃通車儀式。

韓國瑜表示，公路總局在全台偏鄉規畫60條幸福小黃路線，高市占50條，幫了偏鄉地區太大的忙，實在是一個德政。他說，高雄偏鄉有地區長達50年沒有公共汽車，住在偏鄉非常辛苦，幸福小黃推出後獲得好評，感謝計程車好朋友協助。最近愛情產業鏈推出山盟、海誓兩條路線，未來若有餘力，山盟路線也可以考慮搭乘幸福小黃。

市府交通局指出，六龜幸福小黃共有2條路線，T520路線由水冬瓜開往六龜農會，T521路線由三合溪開往六龜農會，2條路線皆採固定時刻行駛，每周二、四行駛往返各1班，全票每段次12元。

高雄市長韓國瑜（右）今日參加幸福小黃通車儀式，親切招呼六龜長輩試乘公車。記者徐白櫻／攝影
高雄市長韓國瑜（右）今日參加幸福小黃通車儀式，親切招呼六龜長輩試乘公車。記者徐白櫻／攝影

偏鄉 韓國瑜 六龜

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