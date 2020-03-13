高市幼兒園109學年3月下旬招生 公幼新增2園、1524名額

高雄市教育局表示，109學年度公立幼兒園及非營利幼兒園開始招生，今年新增2園、94班、1524個名額，將於3月26日至28日招收2歲至5歲幼兒，每名幼兒可報名1所公幼及非營利幼兒園。

教育局表示，109學年度公立幼兒園招生配合首波增班，增設2園、94班，1524個名額，分別為永安區新港國小附幼、燕巢區安招國小附幼，包含2歲幼兒開設的2歲專班54班、864個名額。高雄全市共計提供1萬5千多個公幼名額。

公辦民營的非營利幼兒園第一階段，有22園配合公幼招生期程於3月招生，第二階段將再新設16園、107班、2846個名額，新設各園將於5月以後陸續公告辦理期程。

教育局指出，109學年度每名幼兒可自由報名1所公立幼兒園，以及1所非營利幼兒園；公立幼兒園鼓勵幼兒「就近入園」，優先報名戶籍地學區的國小附設幼兒園，以方便家長接送並提高幼兒及早入園意願。如果幼兒戶籍地學區內國小未附設幼兒園，也可至高市任一所國小附幼，同樣能以就近入園身分報名排序。公立與非營利幼兒園各園招生簡章與錄取方式統一公告在「高雄市幼兒園招生管理系統https://ece.kh.edu.tw/」。

教育局表示，高雄市正持續達成增班目標，109至110學年度公立幼兒園將增加199班、提供4572個名額，非營利幼兒園增加20園、142班、提供3812個名額。此外，109學年度私立幼兒園簽約為準公共幼兒園有141園，預定3月15日起在「全國教保資訊網」https://www.ece.moe.edu.tw/」公告招生簡章，提供1萬7929個平價名額，未來全市平價教保服務供應量達七成，給家長更體貼的收費與多元的選擇。