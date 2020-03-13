偏南風比預期弱 高市發布空品惡化須戴口罩

高雄市環保局今天上午發布空氣品質惡化通知，因偏南風比預期弱，導致微弱北風導引西半部污染緩步南下，台中以南至北屏東空品都較差，民眾出門務必戴口罩，減少戶外劇烈運動。

高市環保局上午8時30分發布的空品警示表示，由於大氣擴散條件並無昨天預估的好，因此今天上半天空氣品質惡化的風險偏高。不僅台中以南至北屏東空品都較差，高雄空品也比預期差很多。

高市環保局提醒今天「中午前」是這次空品轉差最明顯的時間，午後將稍有好轉，今晚至明天北風南下，屆時空氣品質將轉好許多。

因應這波空品轉差，高市環保局上午緊急加強出動多批街道灑水車上路，減少揚塵，並通知台電公司興達發電廠降載發電及大型工廠減少鍋爐吹灰作業等應變措施，避免空氣品質更惡化。