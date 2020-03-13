高市勞工局保障勞工職場安全 呼籲事前預防是治本之道

高雄市勞工局今天公布108年度「勞工保險職業災害保險給付人次」3703人次，相較107年度減少183人次，雖呈下降趨勢，但仍造成許多勞工及家庭的遺憾，勞工局長王秋冬表示，勞工局除提供單一窗口主動協助職災勞工與家屬外，最重要的仍是要預防職災，呼籲企業及勞工朋友落實安全防護措施，讓每位勞工都能安全工作、平安回家。

王局長說，統計職災勞工，年齡層多數分布在40歲到49歲區間，這個年齡層的勞工朋友，是社會人口中堅，擔負家庭重要經濟支任，一旦發生職災，不僅影響個人的經濟收入，連帶使家人的日常生活也受到影響。

王秋冬說，勞工局除提供勞動權益諮詢、勞資爭議協處外，也連結復工與再就業資源，穩定職災對中年勞工產生的危機，陪伴職災勞工與家人重建家庭與穩固經濟生活。

王秋冬強調，保障勞工職場安全、健康促進與避免發生職業災害才是治本之道，尤其是墜落災害的預防，勞工局將持續加強職場安全宣導，協助企業落實勞工朋友的安全衛生教育訓練。