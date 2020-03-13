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萬紫千紅 九重葛華麗綻放 高雄苗圃便民新時段

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄市利用九重葛枝條懸垂性，栽植在愛河沿岸，搖曳著生動活潑氣息。圖／高雄市養工處提供
高雄市利用九重葛枝條懸垂性，栽植在愛河沿岸，搖曳著生動活潑氣息。圖／高雄市養工處提供

高雄市政府打造幸福花園城市，推動「植栽色彩計畫」，努力經營苗圃的植栽管理，近10年來在道路、公園等地栽植，隨著不同時序綻放各形各色的花卉，目前正值九重葛盛花，工務局養護工程處管理的苗圃栽植的草花開放供市民、各機關學校及團體免費申領，也開放讓民眾參觀。

高雄市養工處說，除每周一到周五上午8點30分到11點30分，下午2點到5點，開放民眾自由參觀、提供學校戶外教學等外，3月起將在每月第二個周六開放上午8點30分到11點30分，讓平日無法前來的市民朋友也能體會植物世界的奧妙。

養工處說，九重葛是紫茉莉科的常綠攀緣灌木，因性喜高溫強光、耐暑性及耐旱性佳，易於栽植，非常適合熱帶氣候陽光普照的高雄，每年11月至隔年4月綻放豔麗苞片。

高雄市工務局長吳明昌說，市民朋友不妨留意一下中山四路、國泰路及中正路中央分隔島、民族陸橋及中凱橋兩側、幸福川及愛河沿岸懸垂水面的九重葛風情萬種，市府利用枝條懸垂性，栽植在愛河沿岸及旗津路防坡堤岸上，懸垂而下的錦簇苞片，搖曳著生動活潑氣息。

高雄市養工處說，苗圃位在楠梓區常興街、常德路口，是綠化推廣示範場所，色彩繽紛的園區也提供市民朋友踏青好去處。

目前園內提供常見植栽包括金露華、矮仙丹、羅漢松、芙蓉、美女櫻、鼠尾草、四季海棠及一串紅等種類，依季節培育各式各樣易栽種的灌木、草花，提供個人、學校、機構領苗，市民憑身分證就可提領3株回家栽植，每3個月限領1次，可增添居家綠意。

高雄市工務局養護工程處管理的苗圃栽植的草花開放供市民、各機關學校及團體免費申領，也開放讓民眾參觀。圖／高雄市養工處提供
高雄市工務局養護工程處管理的苗圃栽植的草花開放供市民、各機關學校及團體免費申領，也開放讓民眾參觀。圖／高雄市養工處提供
高雄市各街道都種各式草花。圖／高雄市養工處提供
高雄市各街道都種各式草花。圖／高雄市養工處提供

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