Wecare批選委會查對連署書動作多 促主委應迴避

高雄市選委會展開40萬份罷韓連署書查對，Wecare高雄今天發文指市選委會動作不斷，再批評主委陳雄文，指他如有良知在檢舉案進入實質審查階段應請假迴避到審查結果出來再複任。

陳雄文接受中央社記者電話採訪有關公民團體促請假迴避，他說，一切依法辦理。

「Wecare高雄」在臉書發文感謝中選會主委李進勇在答詢中公開承認已經收到相關的檢舉，並將進行實質審查。

貼文指出，「為了怕中選會裁定陳雄文違反利益衝突迴避法，陳雄文可是敦促著市選委會快馬加鞭，急著要趕快查高雄人？」市選委會動作不斷，查對連署書有2元、3元，還傳出寄一份查詢單有25元等，指韓市府的態度傾向拚命儘早完成審查，更希望在有疫情的時期投票以降低投票率，減少被罷風險。

Wecare指出，依法規定，查對再過37天就要結束了，籲選委會要在期限內給高雄人一個交代，有違法就是處理，認定沒有違法也要說清楚；盼陳雄文如果有良知，面對檢舉案進入實質審查此刻，應當請假、直接迴避，等到審查結果出來再行複任，或是依據結果解任。並要市府團隊「不要把人民當賊、一直瞎扯親自連署交件有什麼好康、更不要把基層戶政人員當乞丐、查核連署書論件計酬」。

有關戶政事務所人員查對連署書可以依人頭或件數領取2到3元部分。市選委會總幹事袁德明澄清，選委會循例辦理，即戶政人員查核一連署人資料可領2元，至於由選委會負責查對是否重複連署或偽造（簽名不實等）發給1.5元，另有關寄發一份查詢單可領25元部分，因市府沒有財源，此案還在研議當中，未確定。