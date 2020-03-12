社企《種樹造林‧森呼吸》 種下苦檻藍、草海桐樹苗

社企愛種樹公司今天在旗津勞動女性紀念公園旁，舉行《種樹造林‧森呼吸~植樹節活動》，現場提供苦檻藍、草海桐等原生種樹苗，讓民眾參與種樹體驗，希望推廣全國民眾植樹護環境。

《種樹造林‧森呼吸~植樹節活動》推動種樹護台灣，希望發揮植樹效益，減緩地球暖化，提高民眾的綠色環保意識，鼓勵更多人加入。高雄市民政局長曹桓榮、市議員黃文益、旗津區長劉文粹、安順里長莊武益、旗下里長夏嫣里 、復興里長張順皇、振興里長黃見益、中興里長郭茂盛，還有旗津國小校長楊勝任、高雄市唐氏症歡喜協會執行長王世賢與唐氏症歡喜協會的小朋友，齊力種下苦檻藍、草海桐等樹苗，體驗種樹的樂趣。

曹桓榮說，民政局正積極推動、鼓勵民間參與造林，提高森林覆蓋率，期盼市民一同參與。

愛種樹公司多年努力踐行企業社會責任，藉《種樹造林‧森呼吸~植樹節活動》植樹活動，推動種樹護台灣活動，希望發揮植樹效益，減緩地球暖化，提高民眾的綠色環保意識。今年的植樹活動種植苦檻藍、草海桐等，是適合海岸生長的植物。