濱海魚苗養殖場缺地下箱涵 水管破裂處境像孤兒

高雄、台南沿海不少養殖戶引海水培育魚苗，管線須從台17線道路下方穿越而過。高市茄萣崎漏段30戶養殖場欠缺共通管溝與箱涵，萬一水管破裂無法挖路修復，自認像「孤兒」被政府遺忘多年。高市府海洋局表示，已委託茄萣農會調查養殖場分布與路線細節，會協助解決問題。

早年高雄茄萣海堤景觀零亂，許多海水管線分布在堤岸旁，各自穿越馬路進入魚苗養殖場。為解決海岸亂象，高市府從白砂崙至興達港分三期整治，第三期整治時，市府替養殖戶設置共同管溝與過路箱涵。

崎漏段養殖戶位處第一期與第二期整治計畫，當年沒有共管與箱涵，管線隱藏在木棧道之下，之後各自穿越台17線抵達養殖場，萬一破裂維修困難，嚴重會斷水影響生計，養殖戶向立委邱志偉求助。

「泳滿成養殖場」培育石斑魚幼苗，場內水池全注入海水，平均每星期要換一次水。負責人林偉振說，茄漏養殖戶像是孤兒一樣被遺忘，業者只能祈禱管線不出事。

養殖戶楊奇才說，業者不能開挖道路修補私人水管，萬一輸水管破裂，只能重放新管疊上去，曾有同業漏水至路面遭罰錢，相較於台南與高雄興達港養殖戶都有箱涵使用，茄漏養殖戶得處境相當不公平。