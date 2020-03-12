香港村構想挨批 韓國瑜不滿被說成納粹式管理

高雄市長韓國瑜拋出「香港村」被質疑是集中式管理，今天他和企業座談時，針對「香港村」被形容成「納粹式的集中管理」一事反擊，他是基於高雄市的下一階段做準備。

韓國瑜下午參訪岡山本洲產業園區並和業者座談，市府經濟發展局長伏和中也說明市府的紓困和減稅方案。韓國瑜、民政局長及市議員等聽取業者有關疫情、園區發展、法令鬆綁等建議，韓國瑜允諾盡力協助。

受關注的是，韓國瑜與業者座談時表示會和業者站在一起，扮演企業的好朋友、好夥伴等，允諾會在土地稅、房屋稅方面做出讓人民有感的決策。他談到不可預知的嚴峻疫情，籲企業蹲好馬步，市府正在為下一階段做準備，規劃打造「香港村」。

韓國瑜昨天提出「香港村」的構想遭到多名民進黨市議員的批評，有人指他封建式思維要集中管理香港人等。他針對「香港村」構想被批評一事說，「有的人簡直是亂罵一通，說是學納粹的集中營管理，真的有神經病啊」。

他表示，香港人到高雄距離最近，如果港人要往歐州、美國移民或者來台灣走到台北可能沒想到高雄；結果到高雄後發現雙語教育最棒。現有48所學校，明年會有96所，加上高雄有好的醫療、交通及美食、環境等。

韓國瑜指出，市府規劃短期是200到300人，如果港人來了2000或3000人，自然可以到別的地方去買房子，「這跟納粹集中營有什麼關係」。他表示，高雄要跳躍推升不能坐以待斃，市府不會諉責、搪塞，「能做就做、不能做就告訴之」，盼和企業的溝通管道暢通。

現場業者踴躍發言，螺絲業者擔心中國進口的氯化氨有斷料之虞、也憂心外勞一旦感染武漢肺炎的隔離處所、口罩不足、廢棄物掩埋及空污廢水管制等，盼市府要站在協助企業面勿一昧的緊縮，包括綠地及容積建蔽率等盼能鬆綁。