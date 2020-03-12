疫情不減種樹熱情 1千6百株樹苗1小時內贈完

林務局屏東林區管理處今天辦「森活大樹聚」贈苗活動，一大早就出現排隊人潮，1600株樹苗不到一小時被兌領一空。

屏東林管處表示，今年發送樹苗反應熱烈，人數比往年多。活動期間不忘防疫，為參與民眾量體溫、手部酒精消毒，獲贈的發票全數捐給公益團體。

林務局屏東林區管理處今年準備1600株樹苗，包括蘭嶼羅漢松、月橘、野牡丹、白水木、鐵色、桃金孃及台灣肖楠，以推廣原生樹種為主，讓民眾可依據種植的環境、空間做不同選擇。

搶頭香的翁姓男子來自高雄仁武，清晨5點30分就到林管處門口等待，翁男說，上次領苗是2004年，樹苗已長大，發現庭院還有空間，今年又來參與。排在第二位的屏東縣陳姓男子想替家中田地增添新樹種，起個大早參與，他覺得很有意義。