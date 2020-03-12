避免廢棄口罩污染 屏縣府號召志工大清除
屏東縣環保局表示，近來口罩使用量大增，為避免廢棄口罩影響環境，消除防疫死角，今天號召志工在醫院周邊道路撿拾，20分鐘就撿到580多個廢棄口罩，全由垃圾車載走處理。
環保局指出，發動仁和關懷協進會、海口人社區經營協會、民權社區發展協會的環保志工共30名，中午頂著大太陽、佩戴口罩撿拾醫院周邊道路旁廢口罩，短短20分鐘撿拾到580多個口罩，其中東港安泰醫院停車場周邊及道路、分隔島就撿拾到近500個。
屏東縣環保局綜合企劃科長林瑞娟表示，志工們撿到傻眼，東港地區的志工跟環保人員透露上午已撿過一波，志工還發現安泰醫院停車場設置的垃圾桶內，只有4個口罩，民眾使用過的口罩不丟垃圾桶，而丟路邊。
林瑞娟說，可能是東港風大造成口罩容易飛走，但路邊撿獲到的數量實在太大，不得不懷疑是民眾在走出醫院後，口罩就隨手就丟棄，因為一般道路較少見到丟棄的口罩，呼籲民眾要發揮公德心。
志工們除撿拾廢棄口罩，還在安泰醫院等地集結，舉牌呼籲「不要亂丟了，罰6000元」。
環保局表示，舉手做環保才能享受高品質的就醫環境，使用過的口罩應隨手丟入垃圾桶，任意棄置將依違廢棄物清理法處新台幣1200元以上至6000元以下罰鍰。
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