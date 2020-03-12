需求降低 高市海洋局：此時吃石斑魚最聰明

新冠肺炎疫情影響台灣石斑魚產業，高雄市是全台第二大產地，疫情爆發以來，內銷產量因外燴減單、餐廳來客量縮減影響銷售量，永安養殖區每月約減少10萬台斤外銷量，市場價格比同期下滑3成左右。高市府海洋局表示，消費者此時享用石斑魚最實惠，提供優質產品名單給消費者選購，歡迎團購與宅配。

高市石斑魚養殖面積422公頃、年產量6002噸，年產值約11.3億元，主要分布在永安、彌陀及林園等地。農曆年後，消費者減少外出用餐，廟會平安宴也因遶境取消而減量，使用中油液化天然氣LNG冷排水養殖的永安「鑽石斑」受創不小。

永安漁會總幹事黃鶯指出，大陸、香港與新加坡是主要出口地，疫情爆發後，每月約減少10萬台斤外銷量。黃鶯希望國內消費者多食用國產養殖魚，減少鱈魚、鮭魚等進口魚，台灣漁產若全靠進口會很危險。