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金屬業廠商憂原物料供應受疫情影響 韓國瑜盼中鋼協助

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（前排右二）今天下午到岡山本洲產業區與業者座談。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長韓國瑜（前排右二）今天下午到岡山本洲產業區與業者座談。記者楊濡嘉／攝影

高雄市長韓國瑜今天下午到岡山本洲產業區與業者座談，園區的金屬、化學、機械設備等製造業者因原物料多來自大陸，業者憂心中國大陸的供應鏈如果受新冠肺炎疫情影響未恢復正常，4、5月後的生產會受影響。另有業者建議市府是否可以園區各廠登記的員工人數統一配售，因為員工、勞工多沒有辦法去買，也請市府考量外籍移工如居家隔離或檢疫時，要住到哪裡去。

韓國瑜向業者表示會和市府相關局處協助廠商與銀行協調， 不要抽銀根，也會由市府或請中央與中鋼協商，原物料價格降一點，但也要請業界要照顧勞工，共度難關。

本洲產業區服務中心表示，屬於高雄市轄管的本洲工業區有190家廠商，就業人數9009人，其中本國籍勞工7309人，外籍僱工1700人。

產業園區整理廠商在這次新冠肺炎疫情期間遇到的狀況，傳統製造業部分廠商原物料來自大陸，目前雖還有備料，但擔心4、5月之後大陸供應鏈仍未恢復正常，加上運輸上，貨進不來也出不去，可能影響業績。

廠商向市府提出口罩問題，盼市府協助9000多名從業人員所需口罩。高雄市經發局長伏和中說，國內口罩目前產量不足，但廠商如有特別情況，會特案來設法調撥。

廠商另提出外籍移工如遇居家檢疫、居家隔離，要安排到那裡去的問題。伏和中說，經發局有備案，如有此情況發生，會與廠商聯絡協助。

對到台灣滿12年需回國且不能再來台灣的外籍移工，業者認為好不容易訓練好的人卻無法留用，是廠方的損失。韓國瑜說，這是全國性的問題，會向行政院會提案。

對於疫情期間減免地方稅的問題，韓國瑜表示市府有方案在地價稅、房屋稅方面減免。

部分廠商提出空汙總量管制、廠區排放水氨氮含量不能高於10毫升，標準全國最嚴，韓國瑜表示這是中央權屬，會請環保局與中央溝通解決。

韓國瑜 新冠肺炎 疫情

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