線上預購口罩上路 衛生局：屏東縣口罩太好買

「口罩實名制2.0」今天上午9點開放線上預購試營運；屏東縣衛生局說，統計到昨天為止，屏東縣33鄉鎮市銷售點的口罩不只多有剩，5個原鄉衛生所甚至還剩高達3770至6221片， 預估今天剩餘量還會再增加，因為口罩相對好買，研判線上預購熱度遠不如都會區。

縣衛生局說，口罩實名制上路後，之後全縣衛生所均加入銷售行列，最近未出現口罩荒，部分據點還有剩。到昨天為止，屏東縣220個銷售點，剩2000片的統計有44處，人口數少的原鄉衛生所包辦前5名，剩最多的是獅子鄉衛生所的6221片，連屏東市區健保局也有13家仍有剩餘口罩。

屏東恆春鎮一家健保藥局吳姓藥師說，縣內人口數不如都會，最近各地量都有剩，幾乎不用排隊，到實體門市購買很方便，線上預購意願不高。