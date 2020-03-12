降低疫情衝擊幫觀光業者度小月 金門縣府減免房屋稅

新冠肺炎疫情重創各地經濟，金門的觀光產業也受到衝擊，縣府今天主動邀集飯店旅館業及餐廳業者，舉辦核實減輕旅館業及餐廳業者房屋稅負擔說明會，跟業者說明相關減免房屋稅的施行細則，大家都聽得很專心，盼能減少相關開支，度小月。

稅務局日前發布有關「若受新型冠狀肺炎疫情影響之業者，稅務局將依法核實減輕業者房屋稅負擔」的訊息後，業者反應相當熱絡，詢問電話不斷，為讓業者了解相關申報細節，並能及時申請，一步到位，免於四處奔波，縣府建設處、觀光處及稅務局，特別召開相關說明會，由縣府觀光處處長丁健剛、稅務局局長翁自保共同主持，並由稅務局同仁現場輔導業者辦理輕稅節稅申報作業及收件。

稅務局表示，目前登記有案的合法旅館業者，計22家，每年應納房屋稅高達630萬餘元，若完成部分營業面積暫時停用申報，將可節省可觀房屋稅負擔。這場說明會，有九成業者到場聆聽並辦理申報，而大型餐廳也派員參加。

稅務局於說明會指出，目前受疫情影響之飯店、旅館業及餐廳業者，若使用營業規模縮減可向稅務局申請部分樓層停用，如經查證屬實者，樓層停用期間，以「一層樓」為核准單位，將原適用營業用稅率3%，核實改按非住家非營業用稅率1.5%課徵房屋稅，則可減輕停用之房屋稅一半的稅捐負擔。

稅務局表示，若於今天現場申報收件或於3月15日以前申請變更者，3月份即可改按適用1.5%稅率，16日以後變更者則於次月適用，稅務局籲請未到現場申報者，房屋如有變更使用情形，請儘速提出申請。稅務局也指出，房屋稅依使用情形適用不同的稅率，按月課徵，房屋恢復使用時，也要記得向該局申報。

另商家因停、歇業，可申請適用較低房屋稅率，如餐廳、店舖房屋原按營業用稅率3%課徵，現況已為空置，則改按非住家非營業用較低稅率1.5%課徵，若部分範圍停用亦可依面積比例適用。該局舉例說明，如餐廳原對外營業用面積為1千平方公尺，自109年3月1日至6月30日短暫停用部分面積500平方公尺對外營業，且原擺設的營業用器具或餐桌椅均已搬空，則109年3月至6月計4個月，可改按非住家非營業用稅率1.5%，其停業範圍於停業期間可節省房屋稅負擔。

稅務局也擬定延期或分期繳納稅捐辦法，民眾若經確診或隔離、檢疫，或受疫情影響以致稅捐繳納有困難情形者，可向金門縣稅務局申請延期或分期繳納房屋稅、地價稅、牌照稅及娛樂稅。

稅務局研擬之納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法如下:

一、稅捐未達新台幣20萬元，得延期1至2個月或分2至3期。

二、稅捐在新台幣20萬元以上，未達新台幣100萬元，得延期1至3個月或分2至6期。

三、稅捐在新台幣100萬元以上，未達新台幣500百萬元，得延期1至6個月或分2至12期。

四、稅捐在新台幣500萬元以上，未達新台幣1,000萬元，得延期1至12個月或分2至24期。

五、稅捐在新台幣1,000萬元以上，得延期至12個月或分2至36期。