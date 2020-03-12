全國最年輕的偏鄉鄉長 用行動兌現「翻轉」政見

位於西部鐡路電氣化終點站的屏東縣枋寮鄉，鎮區風貌給人老邁印象，全國最年輕的鄉長陳亞麟為兌現競選期間「翻轉枋寮」政見，去年向中央提出「地方創生」計畫，其中「門面」升級的「大枋寮門戶計畫」，已完成核定作業，將於近期執行。去年底熄燈的枋寮F3鐵道藝術村，則規畫下半年完成保留和再造，未來與蛻變的商店街和漁港串聯，將文創藝術與地方接軌。

枋寮鄉是連接屏東平原與恆春半島的中介點，為南迴鐡路連接東部鐡路的起點，農特產品有聞名全台的黑珍珠蓮霧和愛文芒果，除了枋寮漁港近海漁業，也是石斑、午魚養殖重鎮，人口數從民國65年最高的3萬3967人一路跌，目前人口約2萬4千多人。

34歲的陳亞麟原是北漂青年，去年返鄉參選時感觸尤深，「翻轉」是鄉民心聲，也是他的競選主軸，上任後即廣徵活化對策。

枋寮鄉公所去年向行政院國發會提報總費5500萬元經費的地方創生計畫，其中「大枋寮門戶計畫」是火車站前商店街和漁港景觀改造工程，已完成核定作業，近期即將執行。

另，枋寮鐵道藝術村去年底租約到期熄燈後，鄉公所提創生計畫1200萬元，因23間老舊員工房舍多無建築和使用執照，已請台鐵盡快取得，以利重新簽租並整修，成為文創園區觀光亮點，預定6月至7月間將細部計畫送縣文化處轉文化部。