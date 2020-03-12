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口罩實名制2.0上路 長輩3C卡卡、現買兼問疫情較安心

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
口罩實名制2.0上路，社區藥局仍有許多民眾排隊買口罩。本報資料照片
口罩實名制2.0上路，社區藥局仍有許多民眾排隊買口罩。本報資料照片

口罩實名制2.0上路，今天起試辦預購期1周，高雄市藥師公會發言人黃芬民今天也上網試預購，中午才以手機版APP順利完成。她表示，口罩實名制2.0目前看起來並沒有對之前的實名制購買方式造成影響，社區人口較老化的藥局依舊大排長龍。

黃芬民表示，今天實際操作口罩實名制2.0，試了一上午，終於到中午才完成。手機APP版源自於健康存摺，要經過身分認證，手機若是別人的名字，遇到這關就又得卡卡。許多長輩對3C產品操作不熟，加上又多是孩子幫忙辦的手機，可能在申請過程中就一路「卡」了。

民眾反映，弄了半天，也只是解決一星期的問題，下個星期還要再搶一次，如果能一次解決兩、三個星期的口罩申請，或許能增加2.0的申請意願。

高雄新弘興藥局今天上午8點15分開始排隊買口罩，到9點許，200片成人口罩就賣完了。藥師表示，因為社區人口較老化，長輩們還是習慣自己來買實名制口罩，有長輩說「排隊比上網方便啦！」買口罩時順便還可以交換一下情報，若有要留意的事項，藥師也會提醒大家。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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