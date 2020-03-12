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疫情持續影響捐血意願 恐怕導致缺血？
新冠肺炎疫情持續升溫，影響民眾出門意願，因為擔心群聚感染，民眾捐血動機降低，加上許多單位取消捐血活動，捐血中心擔心若此現象持續，恐怕會讓醫療用血不敷使用。高雄捐血中心呼籲，無論是捐血站或捐血車，皆配合中央防疫措施，民眾可安心前往捐血。
屏東捐血站統計，2019年每月平均可獲2400袋左右的血液，今年1、2月累計有4568袋血液，與去年同期相比短少約1成。
高雄捐血中心課長楊贛屏表示，按照近期捐血情況來看，雖然血袋減少幅度不大，但放長時間來看，將會引起醫療用血供應缺口，尤其A型與B型的血袋目前數量偏少，鼓勵民眾出門捐血，各捐血站也會做好必要的防疫措施，也請民眾放心。
高雄捐血中心主要統籌屏東、台東與澎湖地區的捐血站，醫院所需捐血與供血，也由高雄捐血中心負責。防疫措施皆配合中央，要求工作人員全程戴口罩，民眾前往捐血時，也會幫量體溫及手部消毒，未來也會建置系統，當民眾來捐血時，可透過健保卡查詢旅遊史，防疫嚴格把關。
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