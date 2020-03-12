BOT廠商退場仲裁中 鵬管處積極宣傳大鵬灣

承接大鵬灣國家風景區BOT案的大鵬灣國際開發公司因不堪虧損，去年單方與鵬管處終止BOT契約。鵬管處今天說，雙方的仲裁案4月底將明朗，鵬管處正積極營運大鵬灣渡假氣氛。

大鵬灣國際開發公司自民國93年11月30日與交通部觀光局大鵬灣風景區管理處簽立「民間參與大鵬灣國家風景區建設（BOT）開發經營契約書」，雙方契約簽到147年，開發大鵬灣東岸，是國內最大的BOT遊憩區案。

開發公司去年3月13日，單方面終止雙方BOT契約，對外宣稱經營15年來，投入新台幣30億元開發，卻因鵬管處長年違反BOT契約應盡義務，讓公司虧損上億元，鵬管處消極作為包括沒依約設置「廢水截流系統工程」，怠於取締灣域內非法占用航道從事漁撈的管筏、未經公司同意自行在開發區土地上興建橫亙全區排水箱涵等等。

開發公司營運15年，所經營的大鵬灣國際賽車場是亞洲第8座、國內首座被國際汽車聯盟認證的2級賽車場，每年都舉辦國內外比賽；另外還有東方渡假酒店、卡丁車場及水上教堂等，都陸續從去年7月起停止營運。

終止BOT案去年6月由開發公司向中華民國仲裁協會提出仲裁請求，鵬管處副處長王玟傑表示，仲裁結果將在4月底明朗化，要等到結果出來後才會有BOT區的後續作為。

大鵬灣在去年的台灣燈會中走紅後，一些主燈留在大鵬灣展示，開發公司去年7月起停止營運後，鵬管處在BOT區外的景點積極綠美化，同時推動地方創生活動，不讓大鵬灣因BOT區的停止營運而受到太大的影響，今天植樹節，鵬管處在濱灣公園舉辦歡慶植樹節活動。

鵬管處表示，濱灣公園是鵬管處近來極力推廣的景點，除了停車場改善工程即將完工外，各個碼頭也將陸續啟用，遊客可觀賞到各類船舶及帆船停泊的景象，預計在年底前種植椰子、瓊崖海棠等喬木約1200株及灌木約7000株，營造大鵬灣濱灣區更優質的景觀美學度假氛圍。

鵬管處並表示，大鵬灣擁有豐富資源及生態，周邊6個濕地所種植紅樹林樹種已10年初具成效，而環灣道路自行車道上及其他景點也陸續種植棋盤腳、中東海棗、蒲葵等濱海植物，除了美化道路環境，也達到遮陰效果。