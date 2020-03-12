受疫情影響 金門植樹節縮小規模種下近萬株樹種

在綿綿的春雨中，金門今天舉辦植樹節活動，因新冠肺炎疫情影響，今年縮減植樹節活動規模，數百人在大地村莊旁，種下近萬株的相思樹、羅漢松、樟樹、白水木等多樣樹種，期望藉由林相更新，創造對環境友善的森林生態系。

包括金門縣長楊鎮浯、議長洪允典與各鄉鎮長、駐金中央機關代表與鄰近村落居民今天一起出席植樹活動，並親手種下樹苗；楊鎮浯在致詞時表示，今年的植樹節因受疫情影響縮減規模，但「植樹造林，永續生態環境」，一直是縣府重要的施政目標，這段時間恰逢地區雨季，已請林務所積極進行造林與補植作業，未來植樹節活動主軸將回歸到林業專業，依林分組成與分區功能，策定不同林業經營計畫。

楊鎮浯提到，像密度過高及外來種過多的林相必須進行改善疏伐，鄰近社區聚落的林區，也必須以健康及有景觀價值的遊憩林進行思考，希望所有鄉親，都能在心中種下一棵「保林護林、愛護生態」的小苗。

今年的植樹節活動選在大地村莊旁舉辦，因為疫情的影響，為維護大眾健康及配合防疫措施，縮減植樹節活動規模，僅象徵性的辦理「精實」版的植樹節活動。植樹面積達5公頃，種下近萬株的相思樹、黃槿、潺槁樹、羅漢松、樟樹、白水木等多樣樹種。

金門地區在早期軍民與前輩的共同努力下，目前森林覆蓋率約占全島面積4成，超過6000公頃，但可造林的國公有地面積相對越來越少，未來林務所將慢慢轉型，除了基礎的綠化造林外，更將加強撫育管理作業，以維護優質林相為目標，把森林營造得更健康。