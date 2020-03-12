口罩2.0上路 偏鄉長輩誤解藥局買不到

口罩實名制2.0版今天上路，民眾不只可到衛生所或健保藥局買口罩，另可透過網路購買。今天是新制度上路第一天，高雄偏鄉銷售情況與平日無異，不過傳出偏鄉長輩不會使用電腦，甚至誤傳藥局以後不賣口罩只能上網買，所以今天購買情況反而比以往更踴躍。

茂林衛生所指出，平日口罩銷售量約為日配額的二分之一到三分之二左右，民眾都能買到口罩，不需要排隊，今天是新制度上路第一天，因為山上沒有便利商店，直接來衛生所買口罩比較方便，所以銷售情況跟往日差不多。

杉林立康藥局指出，藥局口罩庫存量充足，鄉下老人家普遍不會使用網路或自然人憑證，所以不選擇上網購買口罩，但有人誤以為以後藥局可能不賣口罩，今天急著上門購買，藥局平日的口罩銷售量約為日配額的八成左右，今天口罩賣到九成五以上，銷售量提高。