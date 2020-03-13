澎湖植樹節防疫 規模縮小錯開舉辦分流人潮

中央社 / 澎湖縣12日電

今天是植樹節，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處基於防疫，僅動員工種樹。澎縣府指出，今年植樹節活動因防疫而延至27日舉辦，藉以分流人潮，另規模縮小，並停辦親子植樹及園遊宣導。

今天是植樹節，觀光局澎管處指出，澎管處長許宗民率領員工在澎湖漁翁島遊客中心進行植樹，栽植有白水木、羅漢松、黃金露花等喬灌木，共計380棵；全區預定種植1萬1000株，期營造遊憩景點植栽綠美化優質旅遊環境，共創島嶼低碳生態永續。

澎管處表示，今年陸續已在轄區各遊憩景點廣植小葉南洋杉、毛柿、台灣欒樹、日本女真、草海桐、紅葉鐵覓、黃金露花、紫花馬纓丹等喬灌木，共計4000棵。

武漢肺炎疫情全球延燒，澎湖縣政府指出，今年的植樹活動，不僅大幅縮小規模，也將植樹節活動延到27日舉辦，藉以分流人潮，同時也把以往常辦的親子植樹、園遊宣導等一律停辦。

澎湖縣長賴峰偉表示，植樹造林綠美化一直是施政的主軸，從民國86年就任縣長迄今3任期間，展開美化環境大革命，共種植有百萬株苗木、青青草原1162塊、53處大小公園，讓澎湖變得更乾淨美麗。

澎湖 植樹節 綠美化

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