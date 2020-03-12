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今年第4起 保育類海豚魂斷金門岸際

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門岸巡隊在金沙鎮海珊美岸際發現1隻死亡海豚，立即通報中華鯨豚搶救協會、金門縣政府建設處漁牧科等單位派員到場處理。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊在金沙鎮海珊美岸際發現1隻死亡海豚，立即通報中華鯨豚搶救協會、金門縣政府建設處漁牧科等單位派員到場處理。圖／金門岸巡隊提供

金門金沙鎮海珊美岸際昨日下午發現1隻死亡海豚，這隻死亡的保育類動物，整體外觀大致良好，無明顯外傷，但死亡原因不明，這已是今年金門地區第4起海豚不幸擱淺岸際死亡案，後續將由金門縣政府建設處漁牧科採驗處理。

金馬澎分署第九岸巡隊今天表示，岸巡的第一機動巡邏站在昨日下午15點20分，於海珊美岸際執行巡邏勤務時，發現1隻死亡海豚，海豚長約145公分、高約20公分、寬約40公分。

第一機動巡邏站發現1隻死亡海豚屍體，立即通報中華鯨豚搶救協會、金門縣政府建設處漁牧科等單位派員到場處理，經金門縣水試所課長李佳發比對死亡海豚品種為露脊鼠海豚，該海豚由縣府人員採集檢體後，就採取就地掩埋，後續將化驗判斷死亡原因及屬於何種鯨豚族群。

縣府建設處表示，這類露脊鼠海豚分布於印度洋至西太平洋近岸水域，主要有三種類型，分居住於中國長江、日韓沿岸海域與亞洲其他地區，在台灣屬保育類動物，近年在金門沿岸海域時常發現其蹤跡。

金門岸巡隊表示，民眾有遇到海洋保育生物擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間，前往搶救！

金門岸巡隊在金沙鎮岸際發現死亡的海豚，立刻在周邊拉起封鎖線。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊在金沙鎮岸際發現死亡的海豚，立刻在周邊拉起封鎖線。圖／金門岸巡隊提供

海豚 金門 鯨豚

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