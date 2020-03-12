協助身障者改車、驗車 高市監理所提供專人服務

很多身障者有改裝車的需求，但若無合法改裝及通過驗車，逕行上路，恐有罰則。高雄市區監理所為了便利身障者特製車輛，推出專人協助辦理服務，除網路公布合格改裝廠商資訊，也會派專人協助驗車及申請相關補助，還可到府關懷、引導。

身障者的車輛可以特別定製，但是必須經過檢驗變更登記，才能合法上路行駛。為方便身障者辦理改裝車輛服務，高雄市區監理所除了提供無障礙的洽公環境，更推出從介紹廠商資訊、驗車、考照、申請稅務及補助優惠等一條龍專人服務。

高雄市監理所表示，目前監理所檢驗登記室外牆及身障停車格處旁，都有設置QR Code網路服務愛心鈴，身障者只要用手機掃描QR Code，監理所就會派員協助辦理各項監理業務。另也有專人到府關懷、引導驗車、申請免稅補助等服務。

一名黃姓身障者說，有汽車或機車修理業登記的廠商，就可以合法協助改裝，改裝部分問題不大，重點是後續驗車或申請補助，有些廠商服務比較好，會協助後續驗車等，但有些廠商不會，監理所如能有專人服務，確實能減輕身障者負擔。