陳滄江罷免金門議長案喊卡 洪允典盼社會和諧

前金門縣議員陳滄江今天表示，由於金門縣議會刪除莒光湖畔議政大樓案相關預算，讓罷免金門縣議長洪允典理由不存在，決定撤回罷免案。洪允典以「社會和諧」回應。

金縣府擬在莒光湖畔規劃、打造共融式公園，陳滄江今天發布新聞表示，洪允典卻主張在這裡斥資新台幣9.2億元興建新議政大樓，並由縣府編列規劃設計費1000萬元。陳滄江因而在去年12月26日發起罷免洪允典連署行動。

中央選舉委員會今年2月核定陳滄江遞交罷免提議書份數合格，讓罷免案在第一階段過關；陳滄江3月2日到中選會領取第二階段連署人名冊格式，並且在領回隔天展開連署。

陳滄江指出，按照中選會規定，在領取第二階段連署人名冊格式次日起40天之內，即應在4月11日前完成法定6350份連署書，他有信心在3月底達標。

罷免案在3月6日金門縣議會第7屆第7次臨時會後出現轉寰。陳滄江表示，會中議員主動提案將莒光湖畔議政大樓規劃費1000萬元全數刪除，等同放棄興建議政大樓案，回應民意雖遲了點，但總是順乎民意的展現。

陳滄江指出，莒光湖畔大樓相關預算刪除，罷免理由已不復存在，加上考量近來武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒，為避免占用太多社會資源，他決定罷免案喊停並撤案。

陳滄江表示，經過這次民意的展現後，日後任何民意代表都應該更重視民眾聲音及權益，否則民意代表將在就職滿1年後面臨罷免案檢驗。

洪允典上午參加植樹節活動，接受媒體訪問時得知罷免案撤案後指出，社會和諧最重要，感謝各界關心。