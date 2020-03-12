金門首次罷免議員案確定撤案 陳滄江：罷免理由已消失

備受矚目的金門縣議長洪允典罷免案，在3月6日議會第七屆第七次臨時會後出現轉折，提案人、前縣議員陳滄江今天表示，議會已經主動刪除相關預算，考量近來冠狀病毒的擴散與議會莒光湖畔大樓預算的全數刪除，已達到罷免議長的訴求，罷免理由已不存在，決定霸免案暫時喊停並撤案。

對此，金門縣議長洪允典表示，尊重！強調社會和諧最重要。

金門縣議會在去年向縣府要求撥用莒光湖旁共融公園預定地，打算花10億蓋新議政大樓一案， 引起民眾撻伐，去年12月26日前議員陳滄江發起地方自治史上第一次罷免議員的連署，並於今年2月26日中選會核定669連署人為第一階段為合格法定提案人之後，通過第一階段門檻。

陳滄江於3月2日親自到中央選舉委員會領回第二階段連署書，宣布展開第二階段連署，按照中央選舉委員會規定在領取第二階段連署書之次日起40天之內，也就是應於4月11日前完成法定6350份連署書，目前各社團團體及個人前來領取的連署書已超過3千份。

但整起案子今天出現戲劇性的大轉折，陳滄江今天發佈新聞稿表示，議員已主動提案將議會預算部份有關房屋建築及設備費1千萬全數刪除，同時三讀通過，此舉等同放棄在莒光湖興建議政大樓，同時也無在其他地方新建議政大樓的計畫。

陳滄江表示，議會主動刪除預算，這是民意的一次展示，也是人民使用公民權的勝利，反應民意雖遲了一點，但是總是順乎民意的展善意回應。

考量近來冠狀病毒的擴散與議會莒光湖畔大樓預算的全數刪除，已達到罷免議長的訴求，罷免理由已不復存在，為免佔用太多社會資源，陳滄江向各界賢達人士請益後，決定霸免案將暫時喊停並撤案。