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金門首次罷免議員案確定撤案 陳滄江：罷免理由已消失

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
前議員陳滄江去年發起地方自治史上首次的罷免議員提案，引起各界關注，今天決定霸免案暫時喊停並撤案。記者蔡家蓁／攝影
前議員陳滄江去年發起地方自治史上首次的罷免議員提案，引起各界關注，今天決定霸免案暫時喊停並撤案。記者蔡家蓁／攝影

備受矚目的金門縣議長洪允典罷免案，在3月6日議會第七屆第七次臨時會後出現轉折，提案人、前縣議員陳滄江今天表示，議會已經主動刪除相關預算，考量近來冠狀病毒的擴散與議會莒光湖畔大樓預算的全數刪除，已達到罷免議長的訴求，罷免理由已不存在，決定霸免案暫時喊停並撤案。

對此，金門縣議長洪允典表示，尊重！強調社會和諧最重要。

金門縣議會在去年向縣府要求撥用莒光湖旁共融公園預定地，打算花10億蓋新議政大樓一案， 引起民眾撻伐，去年12月26日前議員陳滄江發起地方自治史上第一次罷免議員的連署，並於今年2月26日中選會核定669連署人為第一階段為合格法定提案人之後，通過第一階段門檻。

陳滄江於3月2日親自到中央選舉委員會領回第二階段連署書，宣布展開第二階段連署，按照中央選舉委員會規定在領取第二階段連署書之次日起40天之內，也就是應於4月11日前完成法定6350份連署書，目前各社團團體及個人前來領取的連署書已超過3千份。

但整起案子今天出現戲劇性的大轉折，陳滄江今天發佈新聞稿表示，議員已主動提案將議會預算部份有關房屋建築及設備費1千萬全數刪除，同時三讀通過，此舉等同放棄在莒光湖興建議政大樓，同時也無在其他地方新建議政大樓的計畫。

陳滄江表示，議會主動刪除預算，這是民意的一次展示，也是人民使用公民權的勝利，反應民意雖遲了一點，但是總是順乎民意的展善意回應。

考量近來冠狀病毒的擴散與議會莒光湖畔大樓預算的全數刪除，已達到罷免議長的訴求，罷免理由已不復存在，為免佔用太多社會資源，陳滄江向各界賢達人士請益後，決定霸免案將暫時喊停並撤案。

陳滄江表示，暫時撤掉罷免案並不代表不再關心及監督議政，他提醒洪允典議長，經過此次強大民意的展現後，日後任何民意代表應該更重視人民的聲音及權益，否則罷免案仍然可以在一年後更換連署提案人繼續執行，罷免只是展現人民的意志，他會持續站在百姓這一邊，擔任持續監督議會的角色。

前議員陳滄江在去年12月26日發起地方自治史上第一次罷免議員的連署。記者蔡家蓁／攝影
前議員陳滄江在去年12月26日發起地方自治史上第一次罷免議員的連署。記者蔡家蓁／攝影

罷免 陳滄江 政大

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