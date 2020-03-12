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綠議員爆抓錯罷韓連署多領錢 選委會：循例辦理

中央社 / 高雄12日電

罷韓2階連署書已分送各戶政事務所查對，民進黨市議員林智鴻今天說，查對人員若審到一件錯誤連署書可多領3元，選委會則說，循先前罷免案的模式辦理，也就是查出偽造可多領。

高雄市選委會總幹事袁德明今天接受中央社記者採訪指出，中選會指示循過去的模式，即前時代力量立委黃國昌等人的罷免案辦理，查對一人可以領2元，查出偽造（簽名不實等）則多給3元。

林智鴻指出，罷韓團體已經送出40萬份連署書，據選委會內部消息指出，基層戶政公務人員若查對一件連署書可領取2元，若是找到錯誤連署書，就可以多領3元，也就是審到一件錯誤的連署書，可以領到5元。

林智鴻進一步表示，高雄市選委會主委陳雄文日前才說要剔除約3萬份的不符連署資格者，質疑選委會是在對基層審件公務人員下指導棋，刻意挑剔。

林智鴻呼籲，選委會應公開審件地點與時間，架設直播設備，讓全民檢視審件過程，保障民意不被刻意犧牲。

高雄市一名戶政事務所主任告訴中央社記者，查對一件連署書可領2元；如果一張連署書內有3人連署，工作人員就可以領取6元。但目前並沒有「查錯」加領模式。

民政局副局長陳淑芳指出，戶政事務所原本就有例行業務，近來因增加查對連署書，勢必增加人員業務量，市府已指示戶所以例行業務優先，查對人員則依狀況需求，調配時間查對連署書。

罷韓公民團體日前送交逾40萬份連署書到市選委會，依照選罷法規定，第2階段連署書要在40天內完成查對。經中選會公告2階罷免成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。

高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

選委會 罷免 高雄市

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