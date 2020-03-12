高市新版公車路線導覽 16日起供索取
很多縣市公車路線可以下載app查詢，但對部分不熟悉手機操作的長者或不諳中文的新住民、外國觀光客，仍有所不便。為更方便查詢高雄市公車路線相關資訊，交通局針對一般市民、觀光客及新住民等，設計「公車路線導覽手冊」、多國語言「公車景點主題圖誌」與「捷運公車路網摺頁」，3月16日起可於高雄市交通局、市府四維聯合服務中心、捷運美麗島站、捷運左營站等處索取，供民眾搭乘參考。
交通局表示，高雄市目前已提供「公車即時動態網頁」、「高雄iBus公車動態APP」與「站牌公車動態QR CODE」等服務，民眾只要透過手機、電腦查詢即可掌握公車路線資訊與即時公車到站時間。
但考量部分長輩不熟悉使用電腦網路或手機APP，今年特別製作新版公車路線導覽手冊，方便查詢使用。
另因應來台新住民及日韓觀光旅客增加，也特別設計英文、印尼、越南等多語版公車景點主題圖誌與英、日、韓版的捷運公車摺頁，並放置於高雄火車站、高鐵左營站、小港機場等旅服中心、青年旅宿、東南亞商店、加工出口區等地方供民眾及旅客索取。
交通局表示，希望藉此幫助新住民透過夜市百貨、觀光休閒、社福就醫三大主題公車圖誌，快速融入高雄在地生活圈，外國觀光客也可運用捷運公車路網摺頁方便旅行。因手冊數量有限，如索取不及，也可上交通局自行下載導覽手冊電子書。
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