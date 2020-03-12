2020愛地球 岡山榮家長輩植樹增強心靈免疫力
今天是植樹節，岡山榮民之家今天上午舉辦植樹活動，主任詹光宇與50名住民代表在園區內栽種茶樹幼苗，透過植樹活動力行環保減碳精神。此外，正值新冠肺炎疫情期間，也希望透過植樹活動增強眾人的心靈免疫力。
為紓解沈悶的新冠肺炎疫情恐慌，退輔會岡山榮譽國民之家今天舉辦「2020雙十成對、地球美好加倍」植樹活動。為落實防疫，參加者均戴口罩，進出會場也需要量測體溫，使用乾洗手液消毒。
植樹地點位在榮家空地，岡山榮家主任詹光宇主持活動，帶領20位男性、20位女性，以及5對夫妻榮家住民代表持鏟種樹，眾人栽種澳洲荼樹，不僅美化環境，也期盼未來茶樹可製作茶樹精油。
詹光宇指出，今年是西元2020年，唯一一次雙十成對的年份，雖然近日因新冠肺炎疫情導致社會不安，但唯有心存正念才能創造正能量，希望所有人常保20歲的赤子之心，一起植樹減碳，地球美好加倍的希望指日可待。
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