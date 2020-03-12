小港醫院推社區據點視訊防疫 衛民警政建跨域區域聯防

高雄小港醫院今天起推出「社區據點視訊防疫」，透過與小港區公所、警察局小港分局及小港區鳳興里等社區單位合作，由院內專人安排，提供防疫衛教視訊諮詢，降低疫情擴散風險。

小港醫院郭昭宏院長表示，新冠肺炎疫情威脅來勢洶洶，目前仍停留在家庭群聚感染及零星社區感染階段，社區感染的主因之一是社區民眾進入醫院後帶回社區。為了減少民眾感染風險，小港醫院提出新概念，結合「衛政、民政、警政」等系統，建立跨領域區域聯防。醫院屬衛政系統，負責提供良好防疫措施與衛教；民政系統如區公所、里辦公處，透過這套系統，更可精進服務民眾之防疫措施；警政系統在未來若社區疫情爆發時，可提供警察詢問個人防疫資訊，提升執行防疫勤務的安全。

「社區防疫網是這次的核心概念。」郭昭宏說，為迎戰接下來可能發生的社區感染，團隊快速拍板，先選定小港區公所、警察局小港分局及小港區鳳興里為試行單位。如果員工及里民被新冠肺炎的各種訊息搞得霧煞煞，或不敢進醫院進行藥物諮詢，可透過該單位的窗口提出問題，小港醫院會有專責人員蒐集問題後，統一以書面或視訊回覆。未來會視成效平行推廣至小港各里，健全小港醫院社區防疫網絡。

小港區公所區長李元新表示，近期國內陸續確診家庭、醫院群聚感染等，感謝小港醫院提出社區防疫網的概念。今天的視訊防疫，區公所就提出對清潔消毒的疑問，港醫團隊在視訊中示範，順利溝通釋疑。