中油足球隊今夏可組成！劉世芳： 訓練基地主場在高雄

全力促中油成立職業足球隊的立委劉世芳今天表示，中油公司董事長歐嘉瑞昨天拜訪她時提到中油足球隊籌組情形，最快今年夏天就可以成立，並且以高雄中油宿舍區的場地為訓練基地，以 高雄為主場。

30多年前中油就有足球隊，和台電足球隊相互較勁，也拿過冠軍，劉世芳長期關心體育運動，當她了解過去中油足球隊的事，極力促成再組中油足球隊。

她說，中油公司告訴她，組足球隊之事進行相關招標作業，資格標第一次招標流標，第二次就有6家投標，如果相關招標作業、招募球員順利，中油足球隊今年就能成立。她隨後估算招標流程的時間，認為最快今年夏天中油足球隊就能組成。

中油高雄廠區及宿舍都在劉世芳的選區，她說中油宿舍區就有足球場，她已要求中油將來安排足球隊以高雄為訓練基地和主場，為高雄帶動更多體育能量與活力。