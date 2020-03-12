網傳47例在台南善化 原來真相是這樣

網傳第47例新冠肺炎確診病例在台南善化，並且是台積電的協力廠商員工，該公司並因此停工，但遭台積台否認，台南市衛生局表示一切以中央疫情指揮中心公布為准，也未證實，但根據疾管署網站上公布的病例資料顯示，台南市確診病例確實增加一例，目前是兩例。

網路流傳「47例在善化工作，除了公司平常還在台南許多地方走動，大家一定要戴口罩阿」。

指揮中心10日公布新增新冠肺炎第47例，為南部30多歲男性，3月2日到5日與兩名同事一起到荷蘭出差，9日出現發燒與咳嗽等症狀當天就醫，之後由醫院通報採檢確認，目前在負壓隔離病房治療中。

昨天證券市場就傳出該名病例為台積電的協力廠商帆宣員工，台積電並因此要求帆宣停工；根據資料顯示，帆宣在台南善化、新市及高雄楠梓都有廠房，在荷蘭也有分公司。

但是台積電對上述傳聞都否認，表示公司沒有任何確診廠商進入，營運未受影響，也沒有帆宣遭台積電停工一事。

不過，地方上已流傳該名病例就在台南善化，網友相互提醒小心。而根據指揮中心公布，該名病例的同機人員、同事與家人、接觸者等，已經都在調查隔離中。

台南市衛生局則表示，無法公布地點，但是如果有相關的接觸者一定會依法處理，民眾不必恐慌。