樂天獨生女下田扛家計 為照顧父親也找回過往回憶

「真空包裝的紅豆」不僅是我的起家產品，紅豆也是從小到大的記憶。陳芊樺說，因為家中世代務農，農夫都要看天吃飯，賺到的錢也只夠的生活開銷，隨著父親年紀漸長，還曾因父親車禍發出病危通知，所以決定返家獨自承擔家業。

起初，陳芊樺認為原有紅豆的產銷方式，無法維持家計，因此開始嘗試利用臉書來販售紅豆，雖然當時不被父親看好，但仍成功賣出3百公斤的紅豆，是她成為自產自銷「小農」的第一筆業績。

陳芊樺的第一筆業績，只是成為小農的一小步。每當紅豆收成，除了請工廠將紅豆拋光清洗之外，每天都要花15個小時務農、照顧父親以及打理家務，忙完之後，還要帶著一身疲憊在客廳手工挑選紅豆，直到累癱在沙發上睡著。

陳芊樺雖然是農家出生，但仍對種植技術相當陌生，40歲返鄉後依舊重頭學起。在2014年陳芊樺參加屏東縣政府的「燕南飛─青年返鄉計畫」，是改變她務農方式的開始。陳芊樺說，活動中認識了許多貴人，替她推動新產品的帶來能量。

她說，很幸運，這段期間遇到無償幫忙拍攝商品包裝的攝影師，以及幫助她新產品製作的業者。陳芊樺花了5年的時間，從原本只賣「真空包裝的紅豆」，到開始研發紅豆甜點。

陳芊樺對紅豆甜點的印象，來自童年爺爺給她吃「蜜紅豆」與「黑雞丸」（又稱：紅豆丸），她想再次復刻童年的口味跟客人分享，但此類產品需要需要工廠加工才能完成，再加上陳芊樺的產量稀少，許多工廠更不願協助製作。

陳芊樺不斷網搜加工工廠，還曾在一個月內打了數通電話四處苦求工廠幫忙，但都沒有工廠願意。當陳芊樺快放棄時，她到南投紫南宮拜拜求神，一拜完，抱著最後一絲希望再打一次電話，工廠卻奇蹟般答應她的要求。