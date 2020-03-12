海豚擱淺金門岸際死亡 今年第4起
金馬澎分署第九（金門）岸巡隊今天指出，金沙鎮海珊美岸際發現1隻死亡海豚，無明顯外傷，死因不明，經比對品種為露脊鼠海豚。這是今年金門地區第4起海豚擱淺死亡案例。
金門岸巡隊發布新聞稿表示，岸巡隊第一機動巡邏站昨天下午在金沙鎮海珊美岸際發現1隻死亡海豚，長約145公分、高約20公分、寬約40公分，整體外觀大致良好，無明顯外傷，死亡原因待查。
金門岸巡隊指出，發現海豚擱淺死亡後，通報中華鯨豚協會、金門縣政府建設處漁牧科等單位派員到場處理，經比對發現這隻海豚品種為露脊鼠海豚。海豚在就地掩埋前，縣府人員已採集檢體，藉以判斷死亡原因。
漁牧科長李佳發表示，露脊鼠海豚分布在印度洋到西太平洋近岸水域，主要有三種類型，分居住在中國長江、日韓沿岸海域、亞洲其它地區，在台灣屬保育類動物，近年在金門沿岸海域常發現其蹤跡。
金門岸巡隊指出，這是今年金門地區第4起海豚擱淺岸際死亡案件。
金門岸巡隊副隊長王榮忠呼籲，民眾若遇到海洋保育生物擱淺狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將在第一時間前往搶救。
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