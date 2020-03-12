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犬貓飼主中鏢遭隔離 高市動保處提供到宅代養

中央社 / 高雄12日電

基於愛護動物考量，高雄市動保處今天指出，如果飼主是武漢肺炎確診病例，經衛生局通報後，動保處會協助照護，屆時人員會穿全身防護衣，每天到宅餵養兩次犬貓。

香港一名武漢肺炎確診患者的寵物狗日前被檢測出呈弱陽性反應，被懷疑疫情是人畜共通。

高雄市動物保護處長葉坤松今天指出，如果犬貓飼主因為確診武漢肺炎就醫或被隔離，卻又沒有親友可以代為飼養，動保處可以協助到宅飼養。

葉坤松告訴中央社記者，動保處一旦接獲衛生局通報飼主犬貓需要代養，就會派員到宅，但不會貿然將犬貓帶回動物收容所，以免擴大污染或造成動物收容所環境污染。

目前高雄市動保處有兩處動物收容所，分別是在壽山及燕巢，共收容流浪動物約800隻。

衛生局 動物收容所 高雄市

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