犬貓飼主中鏢遭隔離 高市動保處提供到宅代養
基於愛護動物考量，高雄市動保處今天指出，如果飼主是武漢肺炎確診病例，經衛生局通報後，動保處會協助照護，屆時人員會穿全身防護衣，每天到宅餵養兩次犬貓。
香港一名武漢肺炎確診患者的寵物狗日前被檢測出呈弱陽性反應，被懷疑疫情是人畜共通。
高雄市動物保護處長葉坤松今天指出，如果犬貓飼主因為確診武漢肺炎就醫或被隔離，卻又沒有親友可以代為飼養，動保處可以協助到宅飼養。
葉坤松告訴中央社記者，動保處一旦接獲衛生局通報飼主犬貓需要代養，就會派員到宅，但不會貿然將犬貓帶回動物收容所，以免擴大污染或造成動物收容所環境污染。
目前高雄市動保處有兩處動物收容所，分別是在壽山及燕巢，共收容流浪動物約800隻。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言