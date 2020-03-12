鳳山溪富田橋飄惡臭 查獲魷魚加工廠排放廢水

高雄市鳳山溪富田橋附近連日瀰漫異味，高市環保局派人前往稽查，果然查獲某魷魚加工廠涉嫌排放未經妥善處理廢水，惡臭難聞，已採樣送驗，待後續結果依廢清法裁處。

高市環保局環境稽查科今天表示，獲報富田橋附近連日瀰漫難聞的異味，派出稽查人員到場，循線查獲這家魷魚加工廠的廢水未妥善處理即排放至鳳山溪，造成污染，現場採集水樣送驗。

稽查人員到場採樣稽查時，附近居民也表示空氣中瀰漫異味，也有開車路過民眾特地下車向稽查人員抱怨空氣中惡臭氣味令人難受，更有民眾自行購買塑膠布封住沿線水溝蓋，避免惡臭氣味飄散。

鳳山溪的中上游預定4月1日起列為水污染管制區，高市環保局環境稽查科表示，未來只要有污染水體的行為，不論是個人或是工廠均可依「水污染防治法」開罰，金屬等列管事業單位最高可罰新台幣2000萬元。

高市環保局環境稽查科提醒業者自主檢視是否具有適當設備處理相關製程廢水，勿非法排放廢水污染鳳山溪。若查獲違規事項將依法予以重罰或停工，嚴重者則移送地檢署偵辦。