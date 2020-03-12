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荷蘭返台新冠肺炎發病 南部瘋傳殃及某知名半導體大廠

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
許多民眾網路貼文，指出病患工作還有接觸廠商地點。記者周宗禎/翻攝
許多民眾網路貼文，指出病患工作還有接觸廠商地點。記者周宗禎/翻攝

南部首次出現疑到歐洲感染新冠肺炎第47號確診病例後， 因中央疫情指揮中心只公佈病患「在南部」，昨晚到現在南部尤其台南的網路社群、民眾之間瘋傳他是某科技廠代表，出差荷蘭回台後還到知名半導體公司洽公，後來被驗出感染新冠肺炎，人目前在某醫學中心隔離治療；他工作的分公司也被迫暫停營業14天、員工都須自我檢疫；許多民眾發現這則訊息又趕緊四處轉貼、電告親友。

當地民眾表示，在地人都知道是哪一家公司出狀況，大家會瘋傳各種訊息，就是因為剛開始政府機關「 隱匿不報」，「明明有人確診住院，卻都說沒有……」。還有人說「糟了，他洽公去的就是我老公上班的地方，我老公一定要請假」、「這家半導體公司人很多耶，還在XX園區，那該怎麼辦？」，不少民眾說，因確診案例政府雖然公佈，還要民眾不必擔心，對發病處所「卻是遮遮掩掩」，反而讓民眾覺得「有不可告人之處」而害怕、擔憂，才會四處傳播訊息，引發恐慌。

不過據稱，這名確診患者「還沒有進入這家半導體大廠廠區內，就因量測體溫發現發燒」，所以這家知名大廠生產作業「完全未受影響」，僅確診者工作的分公司暫停營業。

中央流行疫情指揮中心公布，這名案例於3月2日至3月5日曾與2名同事至荷蘭出差，返國後於3月9日出現微燒及乾咳情形於當日就醫，因個案有國外旅遊史且出現症狀，故院方進行採檢通報，於10日確診，目前收治負壓隔離病房。

疫情中心強調，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由指揮中心統一對外公布。民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第5款規定。其他傳染病相關訊息查詢，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網。

南部民眾一早發簡訊提醒親友注意。記者周宗禎/翻攝
南部民眾一早發簡訊提醒親友注意。記者周宗禎/翻攝

疫情 新冠肺炎 半導體

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