高雄市長照據點暫停老人共餐改便當外帶 千餘長者配合

高雄市衛生局強化防疫整備，即日起全市100多個長照據點暫停老人共餐，改便當外帶，預計有1500多名長輩受影響。長期照顧中心主任李素華表示，為避免據點長輩共餐提高傳染的風險，減少病毒傳播及群聚感染機會，各據點暫停共餐服務，皆改為打包為便當形式攜帶返家用餐，若有困難的長者，也會改為背對背間隔用餐。

目前高雄市衛生局推動的社區式長照服務據點，分別有失智社區服務據點計52處，及目前開辦的非社區照顧關懷據點醫事C級巷弄長照站66處；另社會局長青綜合服務中心社區關懷據點及巷弄長照站322處，還高雄市原住民事務委員會權管文化健康站計27處，是提供長輩交友、聯誼、健康促進、預防及延緩失能、中午共餐的場所。約照顧1500名長輩，都同步啟動暫停老人共餐，改便當外帶。

李素華表示，衛生局針對長照據點的防疫整備及作為進行實地輔導抽查，以維護長輩安全，現考量國外疫情嚴峻，國內態勢仍不明朗，為避免據點長輩共餐提高傳染的風險，減少病毒傳播及群聚感染機會，各據點暫停共餐服務，皆改為打包為便當形式，攜帶返家用餐至3月底，至於是否延長或何時恢復正常，將視疫情狀況再評估。

有些長者覺得吃便當沒有大家坐在一起用餐來的熱鬧，但為了配合疫情也沒有辦法。有的長輩中午拿了便當就回家，下午就不來了。

李素華表示，衛生局對高雄市的市失智據點、Ｃ級巷弄長照站及文化健康站，持續要求據點加強防疫措施，並且不定期抽查，在不停止辦理據點服務情形下，各項服務活動時建議保持1公尺以上距離，後續將視疫情情況，適時調整服務模式。