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新冠疫情如古代瘟疫 東隆宮請溫王爺除疫解厄
新冠肺炎疫情升溫，人心不安，屏東東港東隆宮10日起舉辦為期3天的「三朝禳災掃除瘟疫護國祐民大法會」，屏東縣長潘孟安及議長周典論同場代表鄉親，向溫王爺祈求除疫解厄，盼疫情早日結束。
主祀溫府千歲的東隆宮是地方信仰中心，3年1科、迎請天庭御史下凡巡視境界，押離危害地方的邪穢之物的「東港迎王平安祭典」聞名全台，燒王船更是祭典高潮，被文化部登錄為國家重要無形文化資產。
東隆宮董事長伍水源說，信眾提議溫王爺能重現「和瘟押煞」儀式，為大眾植福解厄，經擲筊請示獲王爺首肯後，10日起舉辦除疫消災法會。
廟方說，天壇屬半封閉，謝絕信眾進入，也替陪祭人員噴灑酒精消毒；法會結束後將提供祈禳消瘟平安符，供民眾取用保平安，廟內祭祀活動照舊，但進香團體用餐及住宿等群聚活動都暫停。
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