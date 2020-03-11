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影／組團相挺 香蕉新樂園老闆:對不起我們準備下課了！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台北市中正社區大學講師王聰仁看到台中香蕉新樂園餐廳將熄燈的新聞，今天號召37名悠遊農村體驗在地風情課程的學員共乘一輛遊覽車，到台中的香蕉新樂園餐廳回味舊時光。記者趙容萱／攝影
台北市中正社區大學講師王聰仁看到台中香蕉新樂園餐廳將熄燈的新聞，今天號召37名悠遊農村體驗在地風情課程的學員共乘一輛遊覽車，到台中的香蕉新樂園餐廳回味舊時光。記者趙容萱／攝影

台中市以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」餐廳不敵新冠肺炎疫情，將在5月10日母親節後吹熄燈號，結束30年的經營。有不少民眾聽聞後，呼朋引伴前來，也有人包遊覽車前來，趕在結束經營前來吃懷舊料理、聽老歌，他們還坐在柑仔店前小學堂內背課文，回味兒時舊時光。

香蕉新樂園餐廳負責人吳傳治說，香蕉新樂園挺過SARS、金融海嘯，後遭遇一例一休重創，也艱難的撐下去，沒想到這次遇新冠肺炎衝擊，年初五以後生意一落千丈，平日約一成，假日只有三成，考量疫情不知要延燒多久，與其等待政府振興產業政策，不如適時停損，沉痛的提前結束營業，感謝陪伴香蕉至今的鐵粉們，「對不起我們準備下課了！」

吳傳治指出，餐廳30年來，接待過50多國賓客，也接待過多國元首、官員等，可以說是台中的知名景點；店內營造懷舊氛圍，有柑仔店、照相館、理髮院等，其中又以柑仔店最為熱門，是拍照的熱區，也有的人兒時家裡開理髮店，對理髮店最有感情，也有人對昔日牙醫診療椅像刑台印象深刻，還有近九十歲高齡的日本人因為父母曾在台灣教書，父母教導的台灣學生也與年齡相仿，相約來餐廳唱日本歌、唱兒歌憶舊，令人感動。

台北市中正社區大學講師王聰仁說，他看到香蕉新樂園將熄燈的新聞，今天號召一遊覽車共37名悠遊農村體驗在地風情課程的學員一起到香蕉新樂園回憶舊時光。香蕉新樂園裡頭保留昔日照相館、男士理髮店、柑仔店、以及小學堂等，以前相機很貴，都要向照相館租相機，拍好照片再到照相館沖洗底片，這是現在人手一機的年輕人很難想像的。

68歲的陳姓退休女老師說，她看到香蕉新樂園將熄燈的新聞，帶著好友、72歲的林姓退休女老師一起來懷舊。這裡連菜單都是國語課本版本，相當有趣，課文她都還記得，兩人還一起坐在店內柑仔店前的小學堂內，體驗兒時讀書時光。這裡的懷舊料理口味很道地，爌肉、菜埔蛋、豬油拌店，在物資缺乏的年代，只有過年過節才吃得到。

還有很多民眾吃完飯後，坐在店內柑仔店前的小學堂，拿著國語課本的菜單，背著課文，回味讀書時光，還有六、七十歲的退休族還能背完「第六課爸爸捕魚去」課文。

高姓遊客說，這裡有很多兒時場景，現在都很少見，加上料理很懷舊又價格親民，是他招待外地親友的好場所，親友都很滿意。

工作19年的女員工楊喬雯負責香蕉新樂園櫃台業務，另一半也在同餐廳工作，負責吧台，孩子都念小學二年級。她說，她從剛開店就在餐廳服務，當時一、二樓天天客滿，老闆待員工很好，感情如同家人，如今因疫情熄燈，將結束營業，真的很捨不得。

今天有不少消費者趕在台中香蕉新樂園餐廳熄燈前，坐在餐廳內的柑仔店前方小學堂，拿著國語課本菜單背課文，回味兒時讀書時光。記者趙容萱／攝影
今天有不少消費者趕在台中香蕉新樂園餐廳熄燈前，坐在餐廳內的柑仔店前方小學堂，拿著國語課本菜單背課文，回味兒時讀書時光。記者趙容萱／攝影
今天有不少消費者趕在台中香蕉新樂園餐廳熄燈前來消費，吃懷舊料理、聽老歌、回味舊時光。記者趙容萱／攝影
今天有不少消費者趕在台中香蕉新樂園餐廳熄燈前來消費，吃懷舊料理、聽老歌、回味舊時光。記者趙容萱／攝影
今天有不少消費者趕在台中香蕉新樂園餐廳熄燈前，坐在餐廳內的柑仔店前方小學堂，拿著國語課本菜單背課文，回味兒時讀書時光。記者趙容萱／攝影
今天有不少消費者趕在台中香蕉新樂園餐廳熄燈前，坐在餐廳內的柑仔店前方小學堂，拿著國語課本菜單背課文，回味兒時讀書時光。記者趙容萱／攝影

香蕉 新冠肺炎

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