影／組團相挺 香蕉新樂園老闆:對不起我們準備下課了！

台中市以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」餐廳不敵新冠肺炎疫情，將在5月10日母親節後吹熄燈號，結束30年的經營。有不少民眾聽聞後，呼朋引伴前來，也有人包遊覽車前來，趕在結束經營前來吃懷舊料理、聽老歌，他們還坐在柑仔店前小學堂內背課文，回味兒時舊時光。

香蕉新樂園餐廳負責人吳傳治說，香蕉新樂園挺過SARS、金融海嘯，後遭遇一例一休重創，也艱難的撐下去，沒想到這次遇新冠肺炎衝擊，年初五以後生意一落千丈，平日約一成，假日只有三成，考量疫情不知要延燒多久，與其等待政府振興產業政策，不如適時停損，沉痛的提前結束營業，感謝陪伴香蕉至今的鐵粉們，「對不起我們準備下課了！」

吳傳治指出，餐廳30年來，接待過50多國賓客，也接待過多國元首、官員等，可以說是台中的知名景點；店內營造懷舊氛圍，有柑仔店、照相館、理髮院等，其中又以柑仔店最為熱門，是拍照的熱區，也有的人兒時家裡開理髮店，對理髮店最有感情，也有人對昔日牙醫診療椅像刑台印象深刻，還有近九十歲高齡的日本人因為父母曾在台灣教書，父母教導的台灣學生也與年齡相仿，相約來餐廳唱日本歌、唱兒歌憶舊，令人感動。

台北市中正社區大學講師王聰仁說，他看到香蕉新樂園將熄燈的新聞，今天號召一遊覽車共37名悠遊農村體驗在地風情課程的學員一起到香蕉新樂園回憶舊時光。香蕉新樂園裡頭保留昔日照相館、男士理髮店、柑仔店、以及小學堂等，以前相機很貴，都要向照相館租相機，拍好照片再到照相館沖洗底片，這是現在人手一機的年輕人很難想像的。

68歲的陳姓退休女老師說，她看到香蕉新樂園將熄燈的新聞，帶著好友、72歲的林姓退休女老師一起來懷舊。這裡連菜單都是國語課本版本，相當有趣，課文她都還記得，兩人還一起坐在店內柑仔店前的小學堂內，體驗兒時讀書時光。這裡的懷舊料理口味很道地，爌肉、菜埔蛋、豬油拌店，在物資缺乏的年代，只有過年過節才吃得到。

還有很多民眾吃完飯後，坐在店內柑仔店前的小學堂，拿著國語課本的菜單，背著課文，回味讀書時光，還有六、七十歲的退休族還能背完「第六課爸爸捕魚去」課文。

高姓遊客說，這裡有很多兒時場景，現在都很少見，加上料理很懷舊又價格親民，是他招待外地親友的好場所，親友都很滿意。