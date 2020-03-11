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高雄要規畫香港村 來高33年港人問：會來那麼多人嗎？

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄要設香港村，但這個城市能提供什麼就業機會吸引港人？已經居住在高雄多年的港人頗關心此問題。圖／本報資料照片
高雄要設香港村，但這個城市能提供什麼就業機會吸引港人？已經居住在高雄多年的港人頗關心此問題。圖／本報資料照片

高雄市長韓國瑜提出在高雄打造「香港村」計畫，引發許多討論。一位在高雄住33年的港籍美髮師「波比」說，高雄是很不錯的城市，但已有很多空房子，又設一處「香港村」，會有那麼多香港人到高雄嗎？高雄有什麼樣的工作機會讓香港年輕人安心落腳，都是實際的課題。

波比表示，他20歲到台灣，在台北待2年就到高雄，已在高雄居住33年了，比在香港住的時日更久，認同高雄是一個很不錯的城市，住起來很舒適。香港房價很高，有人在香港賣掉一棟房子，不但可以在高雄買到很好的房子，還有剩錢。要考量的是，建一個香港村，有沒有那麼多香港人會來高雄？

他說，在高雄住得久的香港人，大概以廚師、打金師（飾金師傅）和美髮師較多，是有專業技術的；如果現在要吸引香港人到高雄，要想想高雄有什麼讓他們可以做的工作；他的親戚中就有2、3人想到高雄住，可是看看工作機會，沒有適合的，其中一位高中畢業學歷，目前從事遊艇工作，月薪6、7萬元台幣，以他的條件，在高雄恐怕難找到相近薪水的工作，要怎麼生活是很實際的問題。

香港 韓國瑜

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