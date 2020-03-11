金門林務所免費贈樹苗 民眾全家出動瘋搶

金門縣林務所植樹月的贈苗活動今天進行第二天的活動，衝著免費的樹苗可拿，不少民眾一早就扶老攜幼前往排隊領樹苗，甚至還有國營事業單位員工也蹺班來參與，拿到樹苗的民眾都相當開心，直說要回家種在家門口；2日的活動原定提供1000人份，最後共送出1315人份，計2630株苗木。

贈苗活動今天雖然是9點才開始，但民眾熱情參與，排在第1位的大哥，約在早上6點就來排隊，活動還沒開始，人潮就排到竹類標本園區，排隊人龍將近有400人。

民眾李先生就說，很開心可以領到羅漢松樹苗，回家要跟孩子一起把樹種在家門口，他認為，這是很好的環境教育。

林務所表示，今年活動發送的苗木是山櫻花、茶花、桂花與蘭嶼羅漢松。山櫻花是苗圃自培種子苗，種子採自太武山、洋山等多處早年栽植區，經苗圃人員層積處理破除休眠作用，並經馴化程序後，培育而成的三年生植栽，而茶花、桂花與蘭嶼羅漢松則是向農委會林務局嘉義林區管理處申請環境綠美化苗木，經篩選及整理後，約1-1.3公尺的優質苗木，有較高的存活率及優質林木形態。

林務所也提醒，山櫻花種植時的土壤條件以微酸性、排水良好並富含有機質的壤土為佳，種植處宜有淺緩排水坡度、建築物背風面；而茶花喜好半日照、濕潤、通風的處所，春季及秋季約 1 至 2 天澆水一次，夏季每天澆水，冬季約每隔 3 至 4 天再澆水，施肥以薄施、勤施為原則，花謝後以氮肥為主，以促長枝葉，初夏以磷鉀肥為主，可促使花芽發育，初秋則以氮磷鉀均衡的複合肥為主，促使花蕾發育與開花；而桂花喜愛濕潤、排水性佳、偏酸性的土壤，肥沃及全日照的環境。