金門1-1道路明年初完工 水頭居民可望擺脫交通夢魘

往返水頭碼頭，進出都仰賴唯一的聯外道路西海路，但西海路穿越水頭聚落，加上聚落內道路寬度最窄處僅7公尺多寬，龐大車流量影響居民安全，縣府新建1-1道路工程，預計明年初完工，金門縣長楊鎮浯今天率隊前往視察工程，期盼工程能如期如質完工。

新建1-1道路工程道路起於後豐港風水池旁，終點接西海路口，道路寬度30公尺，道路配置雙向各二汽車道及一機慢車道，並納入排水、人行道、景觀照明、共同弱電管道、台電管線、自來水管、中華電信管線等工程，經縣府逐步解決取得範圍內之56筆私有土地後，歷經20年4任縣長，在108年6月13日辦理開工。

楊鎮浯今天率工務處長許鴻志、行政處長陳祥麟等人前往1-1道路工區現勘聽取施工團隊簡報，目前工程實際進度已達28.81%，後續將辦理大型雙孔箱涵施作，預計可於明年初完工。

楊鎮浯表示，考量疫情暫時關閉小三通影響，進出水頭商港之西海路車流減少，將彈性調整工項提前於3月底優先施作1-1道路西海路路口，趁著車流量少的時候來調整這些工序，希望在小三通恢復之後，能在最快的時間就能夠提供更好、更優質的道路。