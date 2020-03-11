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金門1-1道路明年初完工 水頭居民可望擺脫交通夢魘

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（右二）今天率隊勘查1-1道路工程 施做，期許施工團隊能如期如質完工。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右二）今天率隊勘查1-1道路工程 施做，期許施工團隊能如期如質完工。記者蔡家蓁／攝影

往返水頭碼頭，進出都仰賴唯一的聯外道路西海路，但西海路穿越水頭聚落，加上聚落內道路寬度最窄處僅7公尺多寬，龐大車流量影響居民安全，縣府新建1-1道路工程，預計明年初完工，金門縣長楊鎮浯今天率隊前往視察工程，期盼工程能如期如質完工。

新建1-1道路工程道路起於後豐港風水池旁，終點接西海路口，道路寬度30公尺，道路配置雙向各二汽車道及一機慢車道，並納入排水、人行道、景觀照明、共同弱電管道、台電管線、自來水管、中華電信管線等工程，經縣府逐步解決取得範圍內之56筆私有土地後，歷經20年4任縣長，在108年6月13日辦理開工。

楊鎮浯今天率工務處長許鴻志、行政處長陳祥麟等人前往1-1道路工區現勘聽取施工團隊簡報，目前工程實際進度已達28.81%，後續將辦理大型雙孔箱涵施作，預計可於明年初完工。

楊鎮浯表示，考量疫情暫時關閉小三通影響，進出水頭商港之西海路車流減少，將彈性調整工項提前於3月底優先施作1-1道路西海路路口，趁著車流量少的時候來調整這些工序，希望在小三通恢復之後，能在最快的時間就能夠提供更好、更優質的道路。

縣府工務處也表示，1-1道路完工後，該道路將成為進出水頭商港之主要通道，並可營造國門要道之景象及提升往來尚義機場至水頭商港間未來旅運效能及增進水頭居民及用路人之安全。而這項道路經縣府向營建署提案簡報後，也獲得營建署補助經費施作，降低大型公共建設之財務負擔。

金門縣長楊鎮浯（右三）率工務處長許鴻志（右一）、行政處長陳祥麟（左一）等人前往1-1道路工區現勘，並聽取施工團隊簡報。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右三）率工務處長許鴻志（右一）、行政處長陳祥麟（左一）等人前往1-1道路工區現勘，並聽取施工團隊簡報。記者蔡家蓁／攝影
新建1-1道路，將是金門縣第一條30公尺要道，完工後，將可改善水頭居民生活品質及用路人安全。記者蔡家蓁／攝影
新建1-1道路，將是金門縣第一條30公尺要道，完工後，將可改善水頭居民生活品質及用路人安全。記者蔡家蓁／攝影

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